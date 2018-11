Participa avisa de que los centros de iDental de Nervión y la Cartuja abrieron sin licencia de actividad

Publicado 31/10/2018 16:34:12 CET

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Participa en el Ayuntamiento hispalense, Susana Serrano, ha alertado este miércoles de que las clínicas dentales de iDental de la calle Villegas y Marmolejo, en Nervión, y de la calle Gregor J. Mendel, en la Cartuja, carecían de las correspondientes licencias municipales de actividad cuando comenzaron a funcionar.

Según Serrano, ni en la Gerencia de Urbanismo ni en el Servicio de Protección Ambiental consta "ningún tipo de solicitud" de licencia de para clínica del barrio de Nervión, mientras sobre la clínica de la Cartuja, la empresa si solicitó licencia de obra y licencia de actividad, aunque "diversas carencias en el proyecto fueron retrasando la concesión y cuando cerró en 2018, aún no la había obtenido".

"Eran unas clínicas sin papeles", ha apostillado Serrano, opinando que el Ayuntamiento de Sevilla "ha incurrido en un supuesto de culpa in vigilando", porque "estas clínicas no deberían haberse abierto nunca, ya que no tenían los correspondientes permisos municipales".

"Investigues por donde investigues, el caso de iDental sólo se puede entender por la manifiesta falta de control de la administración. ¿Por qué estas clínicas abrieron sin las correspondientes licencias municipales?", ha preguntado la portavoz de Participa Sevilla, que ha pedido que se abra una urgente investigación municipal para depurar todas las responsabilidades correspondientes.

Además, Serrano ha recordado que esta no sería la única irregularidad administrativa que se conocen de estas clínicas en Sevilla. En el mes de julio, la Asociación Sevillana de Afectados iDental (ASAI), Marea Blanca de Sevilla y Podemos denunciaban ante la Fiscalía sevillana a responsables de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y a los propios administradores de iDental por delitos de omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución, contra la salud pública y de estafa, después de que en mayo y en diciembre de 2017 sendos informe de la Inspección Provincial de Servicios reclamaran el cierre cautelar de estas dos mismas clínicas, sin que tal extremo fuese ejecutado.

Además, señala Serrano las informaciones según las cuales "antes de abrirse la clínica de Nervión, ya la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios advirtió de varios incumplimientos en la clínica". Por otro lado, Serrano ha recordado que su formación ya reclamó en junio que el Gobierno municipal apoyara activamente a las miles de personas que se vieron afectadas por el cierre de estas clínicas, criticando que los socialistas "miren hacia otro lado" sin ofrecer ayuda.

"Ya vemos que el desinterés del Gobierno de Espadas no sólo se ha producido tras el cierre de los centros, sino que se produjo desde de su misma apertura", ha manifestado Serrano.