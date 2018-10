Participa ve como "bochornosa dejación de funciones" la retirada de la acusación en las oposiciones o Fitonovo

Publicado 17/10/2018 16:36:07 CET

SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Participa en el Ayuntamiento hispalense Julián Moreno ha tachado este miércoles de "bochornosa" la decisión del Gobierno local socialista de renunciar a la acusación que ejercía el Consistorio en diferentes causas penales como el presunto amaño de las oposiciones promovidas para cubrir 103 plazas de Policía Local o la supuesta red de sobornos y dádivas indagada respecto a contratos adjudicados a la empresa Fitonovo, bajo la premisa de que así lo aconseja un informe de la Secretaría municipal al figurar ya como acusación la Fiscalía.

Dicho documento, recogido por Europa Press, circunscribe el ejercicio de la acusación particular por parte del Ayuntamiento a situaciones en las que el mismo "pueda haber sido especialmente perjudicado por la presunta comisión del delito" y aboga por "replantear las personaciones actualmente efectivas, de modo que en aquellas en las que no haya un bien o derecho específico a defender o que no se esté ejerciendo acción civil alguna, se abandone la personación y se deje la defensa de la legalidad al Ministerio Público".

Pero mientras el Gobierno local socialista esgrime este informe para retirar la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento en los citados casos, Julián Moreno atisba una "bochornosa dejación de funciones encubierta".

Según alega Moreno, "existe un principio constitucional que dice que todas las administraciones públicas deben proteger sus intereses y, por tanto, las administraciones públicas pueden apelar cualquier decisión hasta el final".

Además, avisa de que limitar la acusación particular a la detección de un "especial" perjuicio al Ayuntamiento implica aceptar un "concepto jurídico totalmente arbitrario, indeterminado y subjetivo, que puede desembocar en arbitrariedad" y abrir la puerta a posiciones meramente "partidistas". Y es que la decisión de declarar o no los casos como de especial perjuicio "se produce sin establecer criterios objetivos".

"En un tiempo en el que los casos de corrupción copan habitualmente los telediarios, el Ayuntamiento de Sevilla, con esta decisión, se posiciona como permisivo hacia la corrupción o el amaño de oposiciones", según el edil de Participa.