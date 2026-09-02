La Pasarela Princesa Leonor unirá Los Remedios y el centro histórico de Sevilla a partir del verano de 2027

Detalle de las máquinas de obra en la colocación de la primera piedra de la Pasarela Princesa Leonor que unirá Los Remedios y el centro histórico. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Colocada la primera piedra de las obras de la futura Pasarela Princesa Leonor, que supondrá, a partir del verano de 2027, la conexión directa entre el barrio de Los Remedios y el centro histórico, reforzando la movilidad peatonal entre ambas márgenes de la dársena del Guadalquivir.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la fase de cimentación donde se ubicará la pasarela comenzó el pasado mes de julio, mientras La fabricación en taller de la estructura metálica, en Galicia, correrá a cargo de la empresa Grupo Dizmar y se desarrollará en paralelo a la cimentación, con la misma previsión de finalización en febrero de 2027.

Posteriormente, el transporte y la colocación de la pasarela, que deberá montarse con grúas de gran tamaño, está previsto para los meses de marzo y abril de 2027, y correrá a cargo de Martín Casillas, encargada también de los trabajos de cimentación.

Por último, la fase de acabados --suelos, barandillas, anclajes, iluminación-- y la construcción de la grada mirador en el lado del muelle de Nueva York, igualmente a cargo de Martín Casillas, se ejecutará entre mayo y julio de 2027, a lo que su coste final superará los 10 millones de euros, que serán aportados por el sector privado en un proyecto de colaboración público-privada.

La infraestructura, impulsada por Ayuntamiento, Junta de Andalucía, el Puerto de Sevilla, la Cámara de Comercio y KKH Property Investors, tendrá una longitud de 141,6 metros, un vano principal de 100 metros libres sobre el río sin apoyos y un ancho útil de 4 metros, así como una iluminación de 140 balizas programables que podrán armonizarse con los diferentes momentos de la ciudad y de Andalucía.

Asimismo, ha sido diseñada en colaboración por el arquitecto japonés Kengo Kuma y el ingeniero español José Romo e incluirá una destacada intervención en el espacio urbano y cultural de su cabecera izquierda, frente al Palacio de San Telmo, con la creación de un mirador y unas escalinatas que conectarán el muelle de Nueva York con el paseo de las Delicias.

COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA

Durante el acto de la primera piedra, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que esta pasarela "no solo mejorará la conexión peatonal entre ambas orillas, sino que ofrecerá a los sevillanos un mirador privilegiado sobre el Guadalquivir". "Tras más de 20 años de parálisis, la recuperación de la zona de Altadis está cada vez más cerca de ser una realidad", ha añadido, a la vez que ha agradecido a proyectos como Vera, que a su juicio hacen que "Sevilla avance hacia un nuevo modelo de ciudad con más zonas verdes, más servicios, más empresas y más zonas de ocio".

Al acto han asistido también el delegado de la Junta de Andalucía, Ricardo Sánchez; el presidente del Puerto de Sevilla, Rafael Carmona; el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, y el presidente del grupo KKH Property Investors, Josep María Farré, además de diferentes delegados del gobierno municipal y del distrito de Triana-Los Remedios.

La Pasarela princesa Leonor se ha enmarcado dentro del proyecto Vera Sevilla, en la antigua fábrica de tabacos de Altadis, que abarca una superficie de aproximadamente 50.000 metros cuadrados y afronta la recta final de las obras de ejecución, con la previsión de quedar terminado en junio de 2027.

El proyecto ha contemplado una inversión de 250 millones de euros y la creación de más de 1.000 puestos de trabajo, mientras las obras avanzan de forma simultánea en los distintos edificios del complejo y en todos los espacios públicos que se urbanizarán y se cederán a la ciudad.

En esta línea, su desarrollo incluirá un amplio espacio libre con 437 árboles y contribuirá a paliar la falta de aparcamiento en la zona mediante la creación de un total de 351 plazas de aparcamiento subterráneas, además de casi 100 plazas públicas en superficie. Entre las actuaciones más destacadas figuran la creación de un nuevo paseo peatonal junto al río y la urbanización de un conjunto de avenidas, calles y parques públicos --tanto los ya existentes, que están siendo renovados, como los de nueva creación-- que se cederán a la ciudad y generarán un pulmón verde público de casi 5 hectáreas en pleno centro de Sevilla, frente al centro histórico.

NUEVA ZONA URBANA

La transformación de los terrenos de la antigua fábrica de tabacos dará lugar a una gran zona urbana con áreas verdes, hotel, establecimientos de restauración, comercios, oficinas y equipamientos públicos y privados; además de nueve nuevas calles y plazas que rendirán homenaje a la Primera Vuelta al Mundo, que partió desde la ciudad en 1519, así como a la Hermandad de las Cigarreras.

Los nombres de estas nuevas vías serán Paseo Puerto de Indias, Jardines Nao Victoria, Muelle de las Mulas, Paseo Fernando de Magallanes, Plaza de las Cigarreras, Pasaje de Jesús Atado a la Columna, calle Circunnavegación, Cronista Antonio Pigafetta y Plaza de 1519.

Entre los inmuebles que se recuperarán en los terrenos de la antigua fábrica de Altadis, se encuentra el edificio que albergaba las antiguas viviendas de los ingenieros de la fábrica de tabacos, un espacio que ha sido cedido al consistorio y que se destinará a equipamiento público de la ciudad. De esta manera, se pretende resolver el déficit de este tipo de infraestructuras para los vecinos del barrio de Los Remedios.

A su vez, los vecinos del barrio contarán con un espacio de más de mil metros cuadrados dentro del proyecto, con la zona conocida como "Casas de Ingenieros" que cuenta con 1.273 metros cuadrados, de los que el 75 por ciento, (aproximadamente 950 metros cuadrados), se destinarán a salas de usos múltiples para el disfrute directo del vecindario, como pueden ser salas de estudio, lectura y desarrollo de talleres socioculturales y compatible con otras actividades.

Por su parte, el 25 por ciento restante, (unos 320 metros cuadrados), albergará las oficinas del Distrito Los Remedios, de manera que trasladará hasta aquí su sede hasta ahora ubicada en República Argentina que se encontraba en régimen de alquiler sin ser de propiedad municipal. Además, la conocida como 'Casa del Guarda', con 226 metros cuadrados, acogerá una nueva comisaría de Policía Local y una oficina de las empresas municipales para la atención directa al ciudadano.

Entre las actuaciones que se han llevado a cabo en el entorno de estos terrenos se ha acometido reurbanización en Juan Sebastián Elcano, unos trabajos que han conseguido hacer de esta calle un espacio más moderno, más funcional y más accesible, además del reasfaltado completo, renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento; aceras, zonas de aparcamiento, alumbrado público, plantación de nuevas especies de árboles y la construcción de un nuevo carril bici, que ha sustituido al que estaba ubicado en la calle Asunción.