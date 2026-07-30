Pastora Soler o Carmen Vargas, entre las reconocidas en los VIII Premios Universidad, Mujer y Empresa de Sevilla

Un equipo galardonado en los Premios Universidad, Mujer y Empresa en Sevilla - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los VIII Premios Universidad, Mujer y Empresa reconocen este año las trayectorias de cinco mujeres y una entidad sevillana que destacan en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la empresa, la cultura y el deporte.

Entre las mismas se encuentran la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, la directiva de Google Pilar Manchón, las emprendedoras Ana Molina y Rocío Peralta, la cantante Pastora Soler y el Club Agrupación Voleibol Esquimo Dos Hermanas.

Estas cinco galardonadas protagonizan la nueva edición de los premios, convocados por el Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), en colaboración con la Diputación de Sevilla y la Fundación Cajasol, según han referido las instituciones en sendas notas de prensa.

LAS GALARDONADAS

En la categoría 'Mujer STEM', el reconocimiento ha recaído en la doctora en Farmacia y catedrática de Microbiología, Carmen Vargas Macías. La catedrática ha conseguido un hito tras ser la primera mujer elegida rectora de la Universidad de Sevilla en sus más de cinco siglos de historia.

El premio 'Mujer en Alta Dirección Empresarial' distingue a Pilar Manchón, destacada experta en inteligencia artificial a nivel internacional. Fundadora de la empresa Indisys, ha ocupado puestos de responsabilidad en compañías como Intel, Amazon y Roku. Actualmente trabaja en Google, donde dirige la estrategia de investigación en inteligencia artificial de la multinacional estadounidense.

La categoría 'Mujer Emprendedora' cuenta este año con dos galardonadas. Por un lado, la CEO y cofundadora de Odders Lab, estudio sevillano especializado en videojuegos de realidad extendida (RX), Ana Molina.

Entre sus principales logros, Molina ha conseguido que la compañía supere los cinco millones de euros de facturación anual, además de contar con más de cincuenta profesionales y sus aplicaciones acumulan más de quince millones de sesiones de juego.

Junto a ella, Rocío Peralta, que en 2009 puso en marcha su propia firma de moda flamenca y "ha convertido un pequeño taller en una empresa con proyección nacional e internacional".

En la categoría 'Mujer Arte y Cultura', el premio recae en Pilar Sánchez Luque, Pastora Soler, natural de Coria del Río. Con más de tres décadas de carrera y numerosos Discos de Oro y Platino, la artista "atesora una de las voces más reconocidas de la música española, con un repertorio estrechamente ligado a sus raíces andaluzas".

Por último, la categoría 'Mujer Deporte' reconoce al Club Agrupación Voleibol Esquimo Dos Hermanas, campeón de la Superliga Femenina 2025-2026 y de la Copa de la Reina 2026. El equipo nazareno es el primer club andaluz que consigue este último título.

"La calidad de las candidaturas recibidas ha sido extraordinaria. El incremento de la participación demuestra que en Sevilla contamos con numerosas mujeres que están desarrollando proyectos relevantes y abriendo camino en ámbitos muy diversos", ha señalado el presidente del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, Iván Pestaña, quien también ha destacado el elevado nivel general de las propuestas.