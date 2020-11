Patrimonio rechaza plantar un árbol cerca de la estatua de Cervantes y pide retirar el bicicletero y la cabina

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dictamen de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, adscrita a la Consejería de Cultura, respecto al proyecto promovido por el Ayuntamiento hispalense para reordenar el entorno de la escultura en memoria del universal escritor Miguel de Cervantes, entre las calles Entrecárceles y Francisco Bruna, rechaza la idea de plantar un nuevo árbol en la confluencia de Entercárceles y Álvarez Quintero y reclama retirar el "bicicletero, los contenedores de basura, vidrio o papel; el buzón, las papeleras y la cabina telefónica".

El proyecto en cuestión está destinado a mejorar la visibilidad del busto en bronce dedicado a Cervantes, obra del escultor Sebastián Santos e instalado en 1974 en la calle Entrecárceles, toda vez que la plataforma ciudadana nacida en 2016 en torno al citado monumento solicitaba ese año el traslado del busto a la plaza de Jesús de la Pasión o del Pan, y en 2019 solicitaba al menos la "dignificación" del monumento.

Mientras la ubicación elegida para instalar el monumento responde a su proximidad a donde otrora se alzase la antigua Cárcel Real, donde habría estado preso el escritor, el portavoz de dicha plataforma, Rafael Raya, recordaba a Europa Press que un buzón de la recogida neumática de residuos urbanos, entre otros elementos de mobiliario urbano, y una zona de aparcamiento reservada para los vehículos de distribución, perjudicaban notablemente la visibilidad del monumento.

Ante ello, el proyecto promovido ahora por el Ayuntamiento hispalense está destinado a ampliar el espacio peatonal frente al monumento, eliminando la zona de carga y descarga de mercancías, entre otros aspectos de mejora.

LAS OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN

Respecto a este proyecto, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, adscrita a la Consejería de Cultura, ha emitido un dictamen favorable, aunque con una serie de observaciones. El acuerdo aprobado, recogido por Europa Press, apoya la "eliminación de los aparcamientos" para las operaciones de carga y descarga de mercancías porque implica "una leve mejora del espacio público", pero de otro lado reclama suprimir "el resto de elementos que producen una afección negativa en la contemplación del monumento".

Se refiere, en concreto, al "bicicletero, los contenedores de basura, vidrio o papel; el buzón, las papeleras y la cabina telefónica".

"Por otra parte, en relación a la plantación de un árbol en la confluencia de Entercárceles y Álvarez Quintero, no se concreta la especie a colocar. No obstante independientemente de la especie, se acuerda informar desfavorablemente a esta intervención por no considerarse adecuada la ubicación propuesta ya que es disonante con el arbolado lineal de la calle", agrega el dictamen de la Comisión, que considera que "sí sería viable la colocación de un sistema para plantación de especies vegetales que no fuera fijo y que pueda retirarse en función de las necesidades municipales".