La patronal andaluza se compromete a luchar con el Ayuntamiento de Sevilla contra la clandestinidad en pisos turísticos

Archivo - Imagen de archivo de apartamentos turísticos en el centro de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Asociación de profesionales de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía (Avvapro), Ignacio Chaves, ha trasladado que están "plenamente alineados con el Ayuntamiento de Sevilla en la lucha contra la clandestinidad en las viviendas de uso turístico".

En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente ha coincidido con el criterio expresado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y por la Agencia de la Competencia Andalucía, que "refuerza la necesidad de actuar con rigor dentro de la legalidad".

En este contexto, Chaves ha indicado que están "trabajando con el Ayuntamiento para buscar una alternativa al actual procedimiento de cambio de uso, que permita seguir verificando el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y turísticos sin imponer requisitos que no estén recogidos ni en el plan general ni en la normativa sectorial, sino únicamente en interpretaciones que, como ya han señalado esos organismos, pueden vulnerar la legalidad.".

Para la asociación, es fundamental que "cualquier regulación aporte seguridad jurídica al sector porque solo así podremos seguir operando dentro de la legalidad, con las garantías para los propietarios y operadores, y manteniendo los máximos estándares de calidad en el servicio que ofrecemos".

Por otra parte, Chaves ha destacado "la importante contribución de un modelo que diversifica la oferta, incrementa la competitividad en los destinos y responde a las nuevas demandas del viajero y genera empleo y oportunidad de negocio en la zona donde opera".

Por último, el representante de Avvapro ha manifestado que desde la asociación "trabajamos de manera muy comprometida para favorecer la convivencia, enriquecer la experiencia de visitantes y contribuir a consolidar esta ciudad como referente en excelencia turística".