La patronal hotelera sevillana rechaza la tasa turística: "Hay que explicar qué se grava y a qué se dedicará"

SEVILLA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal hotelera de Sevilla, Manuel Cornax, ha expresado este martes su rechazo "a priori" a la tasa turística que defiende el equipo de gobierno del Ayuntamiento, que esgrime que con ella, la ciudad podría disponer de "fondos extras" con los que afrontar desde mejoras en el patrimonio y en los barrios hasta inversiones en promoción en los destinos de larga distancia, así como para "amortiguar las externalidades negativas que produce" un flujo importante de turistas en zonas del Casco Antiguo, caso del barrio Santa Cruz.

Desde el sector muestran de momento su total desacuerdo con la citada tasa "hasta que no se razone para qué se va a aplicar". En relación con esta medida, "hay que explicar qué se pretende gravar y a qué se va a dedicar", ha afirmado Cornax en declaraciones a Europa Press.

La patronal hotelera también ha mostrado su disconformidad con la "mal llamada tasa turística" porque "solo la aplicarían, soportarían y liquidarían los alojamientos. No hay otros sectores en el ámbito del turismo que se vean obligados a recaudarla", ha añadido Cornax.

Además, "no entendemos por qué se engloba a todo el mundo que pernocte en la ciudad puesto que hay quien viene por motivos laborales o sanitarios"; ello, "sin olvidar que una vez que se instaurase la tasa, iría en aumento con el paso del tiempo: se empieza por un euro y se podría terminar en cinco".

Considera Cornax que solo los ayuntamientos estarían facultados para decidir si la aplican o no en su municipios, puesto que "una vez aprobada la tasa, el sector hotelero estaría obligado a aplicarla". En este sentido, el alcalde manifestaba días atrás que "no quiere que haya obligatoridad. Que la emplee el que quiera", aseguraba.

No obstante, su entrada en vigor dependerá bien de que la Junta de Andalucía legisle sobre el particular o que el Gobierno central modifique la Ley de Haciendas Locales para incluir este nuevo tipo impositivo, que recaerá en los turistas, no en los contribuyentes locales.

Esta iniciativa llegará al Pleno del jueves 21 de julio de la mano del grupo municipal socialista para instar a las administraciones autonómica y central a legislar sobre esta materia.

En este sentido, la patronal de hostelería también ha pedido "estudiar bien cómo se haría la recaudación y conocer de forma transparente en qué se invertirá". La asociación ha solicitado que una vez se aborde el marco jurídico para implantar la tasa se les consulte.