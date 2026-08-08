La patronal de Sevilla apuesta por levantar viviendas pequeñas de bajo coste para el primer acceso de los jóvenes

El presidente de la CES, Miguel Rus, en la puerta de la sede del organismo - CES

SEVILLA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Sevilla (CES) apuesta por la construcción de "viviendas pequeñas de bajo coste" para el primer acceso de los jóvenes y por el restablecimiento de subvenciones a promotores y compradores ante una "situación gravísima" en el país, "cada vez más acuciante" y que va a convertirse en "el primer problema" para los ciudadanos, "con una factura muy importante para los políticos por falta de visión y planificación a medio y largo plazo".

Así lo expresa el presidente de la organización empresarial, Miguel Rus, en una entrevista de Europa Press y en respuesta a la falta de viviendas en España, que solo en Andalucía se estima en 200.000, y que atribuye a la inflación y una carente mano de obra, "pero, sobre todo, a la falta de suelo urbanizado". Considera Rus que el Banco de España "sigue penalizando" la promoción de viviendas porque "no hay financiación para la compra de parcelas, suministro eléctrico, y todos los servicios necesarios para dotar el suelo y pedir licencia".

En opinión de Rus, habría que buscar también "restablecer esas bonificaciones fiscales" en licencias, permisos de obra de construcción, especialmente para vivienda protegida o de precio limitado, y esas ayudas a promotores y compradores que existían en los anteriores planes, así como "destinar suelo público a programas de vivienda asequible, protegida o limitada"; "flexibilizar" los planes urbanísticos que estaban "tan constreñidos", y se puedan hacer viviendas "de menor superficie y menor coste".

"Hay que buscar viviendas pequeñas de bajo coste para ese primer acceso de nuestros jóvenes, con el actual bajo índice de natalidad. Necesitamos que esos pisos sean el primer escalón para una búsqueda posterior de su vivienda definitiva", añade al respecto. Además, es necesario instar a los distintos gobiernos a disminuir la fiscalidad que graba a la vivienda para rebajar su precio. "Somos el primer país europeo con mayor presión fiscal en esta materia y el segundo del mundo tras Canadá".

En este sentido, Rus tilda de "ilógico" que la vivienda protegida del régimen general tenga el mismo IVA que la libre. La propuesta desde la CES es eliminar el IVA en la vivienda protegida del régimen general y disminuirlo "al mínimo posible" en la libre: "Creo que es fundamental, y luego, limitar algunos impuestos como los gastos jurídicos documentados o el impuesto de transmisiones patrimoniales, ya que hay suelos que se cobran el mismo impuesto tres, cuatro y hasta siete veces".

Asimismo, considera el presidente de la CES que las administraciones locales tienen que "cambiar la mentalidad" de licitar o vender suelo sin urbanizar y prepararse en cambio para "desarrollar y poner en valor" suelos totalmente urbanizados, "con la garantía de urbanizar y de todos sus suministros". "La Lista (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía) ha sido un antes y un después, con la posible utilización de suelos terciarios o dotacionales para vivienda protegida, ya sea en propiedad para venta o en alquiler", subraya al respecto.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES

En un tejido productivo en la provincia de Sevilla en el que el 99,8% son autónomos, micropymes, pequeñas y algunas medianas empresas, Rus valora el diálogo con el resto de agentes sociales: "ahí está haciendo un gran trabajo la Junta con la CEA y con los sindicatos, y nosotros en Sevilla tenemos muy buena relación con ellos".

"La base para dar seguridad y tranquilidad a las empresas y a inversores que vienen es que ese clima de diálogo social sea constante, sector por sector", añade. En cuanto a los accidentes laborales, opina Rus que "la mayor irresponsabilidad", tanto desde la parte empresarial como sindical o social, es "echar la culpa siempre a la otra parte".

Entre las medidas de prevención, destaca una iniciativa que llevan impulsando desde la CES: las 'píldoras informativas', a través de vídeos y redes, dentro del Plan de Concertación con la Diputación, "en el que estamos plenamente sensibilizados", y las jornadas en materia de PRL en las que participa, de un modo u otro, la patronal sevillana, "pero también es verdad que tenemos que seguir mejorando, porque el objetivo tiene que ser cero accidentes".

ELEVADA TASA DE ABSENTISMO

El tema del absentismo laboral es un tema del que están "preocupadísimos" en la CES por el hecho de que cada día, en España, 1,7 millones de trabajadores no acuden a su puesto de trabajo; "de ellos, una amplia mayoría, en torno 1,4 millones no lo hace por enfermedad común". Este coste anual se estima, incide Rus, en unos 33.000 millones de euros, "de los que 16.000 es déficit para la Seguridad Social, pero el resto lo pagan las empresas".

Asimismo, Rus apunta a que el coste del absentismo alcanza ya el 3,7% del PIB en España, siendo el "principal foco de pérdida de competitividad", y esto, en Andalucía es "todavía mucho más grave y se amplifica".

EMPRESA COMO MOTOR DEL BIENESTAR

El presidente de los empresarios sevillanos reivindica el papel de la empresa como "motor del bienestar", que genera riqueza, empleo y oportunidades. "Los empresarios tienen que sentirse orgullosos de su contribución, y más en estos tiempos en el que algunos discursos políticos presentan a la empresa como responsable de todos los problemas sociales, y debemos conseguir que la sociedad la vea como solución". "No hay mejor política social que crear empleo, que es la que más dignifica a la persona".

Por último, Rus expresa la preocupación del sector por la perdida de productividad y reconoce que el reto es incrementarla si se quiere tener "futuro y competitividad como país". "No podemos tener salarios más altos si la productividad no aumenta, y no es trabajando más horas, sino con inversión, innovación, formación y empresas de mayor tamaño".