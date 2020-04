La patronal de Sevilla llama a primar "la recuperación" del turismo y avisa de que ya hay empresas en concurso

Ve la recuperación como "una escalera" a subir a diferente ritmo según cada sector y critica el plan por fases del Gobierno

SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial Sevillana (CES), Miguel Rus, ha examinado este miércoles las consecuencias económicas de las severas restricciones a la actividad del estado de alarma implantado contra la pandemia de coronavirus Covid-19, llamando al "consumo de lo local", "priorizar la recuperación del turismo" y mejorar la fiscalidad y liquidez de las empresas, porque muchas de ellas "ya están presentando concurso de acreedores".

En una rueda de prensa telemática, Miguel Rus ha evaluado la "tremendamente preocupante situación" económica y laboral derivada de las restricciones del estado de alarma decretado para frenar la expansión del coronavirus Covid-19, al afectar a sectores de actividad que constituyen auténticos "motores" del tejido económico de la provincia, extremo "agravado por un Gobierno que no está siendo eficaz".

Especialmente, ha analizado el plan anunciado por el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, para levantar paulatinamente las restricciones del estado de alarma en fases de dos semanas merced a la evolución de la pandemia en cada provincia, con un horizonte fijado en finales de junio de cara al nuevo escenario de funcionamiento de la sociedad bajo las diversas medidas de prevención frente al virus.

A su juicio, estas fases son "muy poco claras" a la hora de su aplicación y, de hecho, han "causado estupor" en diversos sectores económicos, generando "aún más incertidumbre" entre los empresarios respecto a cómo ir recuperando el funcionamiento de sus negocios. Es más, ha alertado de que más allá de las fases estipuladas en el plan gubernamental, cada empresario decidirá, siempre respetando el programa y sus medidas, "en qué momento" reanuda su actividad porque al margen de la autorización estatal, pesa la "viabilidad" o no de la actividad.

Es decir que además de las fases, para la reapertura de establecimientos y el reinicio de actividades pesará el criterio de cada empresario respecto a su producción y sus expectativas de "clientes y ventas". "No van a abrir por abrir", ha aseverado, recordando que en todo ello influye la necesidad de que la ciudadanía vaya recuperando "la confianza" de salir a las calles e interactuar.

"No tiene sentido abrir negocios antes de que las personas vayan con seguridad a la calle", ha aseverado, alertando además de que se necesitará "días, semanas" o incluso "meses" para recuperar la plena "confianza" del conjunto de la ciudadanía para el libre consumo, y en ese contexto y siempre según el plan estatal cada empresario será "responsable" de cuándo reabrir su negocio.

LOS ERTE

Precisamente por eso, ha pedido prolongar las medidas y plazos de los expedientes de regulación de empleo (ERTE), a la espera de que los empresarios visibilicen escenarios de "viabilidad" económica, y ha apostado por "flexibilidad" para actuar merced a una "realidad ajustada a lo local" y no sólo a los ámbitos supralocales.

En ese sentido, ha llamado a "defender" la economía y el empleo local mediante "el consumo de lo local en todo, las compras y las vacaciones", señalando con relación a este último aspecto que recuperar primero el turismo nacional y después el internacional debe ser "una prioridad" al tratarse esta actividad de una "locomotora" de la economía sevillana.

Así, ha demandado especial atención al turismo porque "ha caído a cero por primera vez en su historia", pidiendo también "mimar las exportaciones" por su papel "clave e la recuperación" y apoyar a la industria, un sector "muy tocado" a cuenta de la nueva crisis. Al hilo, ha mostrado su "enorme preocupación" por las plantas sevillanas del consorcio aeronáutico europeo Airbus, que ya antes de la nueva crisis afrontaban una reducción de personal por el cargo de 1.200 millones de euros afrontado por la entidad por el programa correspondiente al avión de transporte militar A400M, cuyo ensamblaje final se realiza en Sevilla.

COMIENZAN LOS CONCURSOS DE ACREEDORES

En cuanto al impacto tangible de la nueva crisis, Miguel Rus ha alertado de que pese a los mecanismos para los ERTE, --más de 22.000 en la provincia--, "muchas empresas ya están presentando concurso de acreedores", al confluir la paralización de su actividad, "su tamaño y la liquidez" propia.

"El daño" en el tejido productivos, según ha dicho, "va a ser muy grande", especialmente en el sector hostelero, donde en el plano nacional se espera la desaparición de unas 40.000 empresas, el 15 por ciento del total. No obstante, y con relación a ello, ha precisado que no le constan cancelaciones con relación a los nuevos proyectos hoteleros promovidos en Sevilla, cuyos plazos se prolongarán meses o incluso un año, según ha dicho, opinando en paralelo que la situación no tiene por qué afectar especialmente a los grandes centros comerciales.

De nuevo con relación a la hostelería, ha opinado que las medidas de aforo no serán "viables" para determinados negocios por sus dimensiones, reclamando "flexibilidad" y más veladores siempre que sean compatibles con el resto de factores.

TRABAJO COMPARTIDO

Por eso, ha defendido que la CES está trabajando junto a cada una de las administraciones, en acciones concretas y medidas específicas para la promoción económica y del turismo, partiendo de la premisa de que las medidas deben ser "distintas" según cada escenario y sector.

A tal efecto, ha puesto el símil de "una escalera" a subir a diferente ritmo según cada sector, para dibujar su vaticinio respecto a la "recuperación" de la actividad económica.

Igualmente, ha apostado por restituir al completo y potenciar las obras públicas, pues "qué mejor momento que ahora" para reparar calles e infraestructuras, propiciando así más empleo, lo que le ha llevado a demandar la incentivación de "planes" de obra pública desde las distintas administraciones para impulsar el empleo local, así como la transferencia efectiva de los préstamos del Instituto de Crédito Oficial para que las empresas gocen de liquidez y "aligerar la carga fiscal" a las mismas. "Si sigue este parón y no llegan las ayudas, será la muerte de las empresas y del empleo que generan", ha alertado.