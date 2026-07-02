La PAU extraordinaria concluye en el campus de la UPO sin incidencias los resultados saldrán el próximo jueves

Alumnos en el campus de la UPO - UPO

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide ha anunciado este jueves que las pruebas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en convocatoria extraordinaria han concluido en sus centros sin incidencias, si bien han indicado que las calificaciones podrán consultarse el próximo jueves 9 de julio a partir de las 8,00 horas.

Según ha indicado el centro en una nota de prensa, un total de 610 alumnos de 36 centros educativos de Sevilla y su provincia que han realizado los exámenes en el campus de la UPO, de los que 400 son mujeres y 210 hombres.

En concreto, en la convocatoria extraordinaria de este año, se han inscrito 227 estudiantes que han realizado en la UPO la fase de acceso junto a la de admisión; 344 solamente han hecho los exámenes de admisión, al tener superada la de acceso, y 39 estudiantes se han inscrito únicamente para esta última.

Para quienes superen la PAU extraordinaria, el proceso de preinscripción para realizar la solicitud de plazas en las Universidades Públicas de Andalucía comprende entre 9 y el 14 de julio.

La primera lista de adjudicación de plazas se hará pública el 24 de julio. Se establece de esta forma un plazo de matrícula, reserva y confirmación de lista de espera entre el 24 y el 27 de julio. La segunda adjudicación será el 3 de septiembre, fijándose la matriculación del 3 al 7 de septiembre.