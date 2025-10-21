Pedro Fernández asegura que la Policía "custodia y vigila" el entorno del colegio de Sandra Peña en Sevilla

Miembros de la Policía Nacional acuden al centro escolar donde cursaba estudios la chica de 14 años que se suicidó tras sufrir bullying. A 17 de octubre en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

GRANADA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado este martes que la Policía Nacional está realizando un trabajo de "custodia y vigilancia" para evitar "situaciones no deseables" en el entorno del centro educativo en el que estudiaba Sandra Peña, la menor que se suicidó, presuntamente por ser víctima de acoso escolar.

En declaraciones a los medios, Fernández ha confirmado que la investigación continúa abierta y ha pedido el "máximo respeto" al trabajo de la Policía y la Fiscalía de Menores en la investigación del caso. Asimismo, ha destacado que el papel del teléfono móvil en el proceso es "importante".

Fuentes del Ministerio Público confirmaban a Europa Press la apertura de dos expedientes para investigar el suicidio por parte de la Fiscalía. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.

La Fiscalía ha tomado esta decisión tras informar la pasada semana de que el centro educativo no activó ni el protocolo de acoso ni de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente según el organismo. En consecuencia, anunció que derivaría al Ministerio Público toda la información del caso y abriría un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para depurar las posibles responsabilidades.

Sobre este caso, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sugerido este martes que las grandes corporaciones tecnológicas bloqueen el uso de las redes sociales a los que acosen de manera "reiterada" a otros.