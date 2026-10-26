Pedro Manzano ofrece este martes una conferencia sobre la conservación del patrimonio en el Museo de Alcalá (Sevilla)

Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge este martes 26 a las 20,00 horas la conferencia del restaurador Pedro Manzano Beltrán bajo el título 'Patrimonio en nuestras manos. Claves para su conservación'.

Según ha valorado el Consistorio alcalareño en una nota, Pedro Manzano Beltrán está considerado como uno de los "grandes restauradores en activo". Con más de 35 años de experiencia en el ámbito de la conservación y restauración de obras de arte, su trayectoria profesional le ha valido un "amplio reconocimiento".

En contexto, es licenciado en Conservación y Restauración de Obras de Arte por la Universidad de Sevilla (US) y ha desarrollado una "brillante carrera" tanto en el ámbito público como en el privado, interviniendo en "importantes piezas del patrimonio histórico-artístico".

A lo largo de las últimas décadas, Manzano ha intervenido en la restauración de cientos de imágenes, muchas de ellas obras de "profunda devoción popular" en Sevilla y Andalucía. Entre sus trabajos más destacados se encuentran las restauraciones de la Esperanza de Triana, la Esperanza Macarena, el Cristo de las Tres Caídas o el Señor del Gran Poder, "referentes indiscutibles de la religiosidad sevillana".

En Alcalá llevó a cabo la restauración de la talla de San Mateo de la Hermandad de la Virgen del Águila y la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto o la Virgen del Rosario de la Hermandad de la Oración en el Huerto.

Por su parte, el delegado de Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha señalado que "será una gran experiencia conocer de primera mano su trabajo y las claves para la conservación de nuestro patrimonio, ya que Pedro Manzano tiene una dilatada experiencia en el mundo de la restauración y un gran prestigio". Asimismo, ha invitado a la ciudadanía a participar de ella.