La Peña Flamenca Arrabal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) protagoniza Noctaíra con el espectáculo 'Arrabal en Vivo'

Imagen del espectáculo 'Arrabal en Vivo'. - ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La Peña Flamenca El Arrabal se ha convertido en protagonista del programa cultural y turístico Noctaíra con la celebración de la velada 'El Arrabal en Vivo', una noche de "flamenco íntimo, cercano y profundo que recordaba a los asistentes el sentimiento y vivencias del más puro arte jondo de antaño junto al Castillo de Alcalá".

El delegado de Cultura y Turismo, responsable de la programación Noctaíra, Christopher Rivas, ha compartido esta noche con el público en el entorno del Centro San Miguel y ha querido resaltar "el papel de la Peña en el fortalecimiento del flamenco como seña de identidad de Alcalá, su difusión dentro y fuera de la localidad y su posicionamiento en la comarca", tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

En la Peña El Arrabal, en el barrio de San Miguel que vio crecer a Joaquín el de la Paula, se aglutinan algunos de los aficionados flamencos más conocidos de Alcalá, como Jesús Ponce, Saray Benítez, Joaquín de Alcalá o Marimar la María, entre otros, que mueven a muchos aficionados que acogen a sus clases de cante, baile, guitarra o toque tanto de la ciudad como de otros municipios de la comarca "engrandeciendo el nombre de Alcalá de Guadaíra como cuna del flamenco no sólo en el pasado, sino en el presente y en el futuro".

La terraza del Centro San Miguel se ha llenado de compás, emoción y arte con 'Arrabal en Vivo', una velada flamenca de la mano de la Peña. Una noche en la que se ha podido disfrutar del flamenco "en un ambiente íntimo y cercano, donde el cante, el toque y el sentimiento fueron los grandes protagonistas", a juicio del Consistorio.

Así, el delegado ha recordado que "estas primeras semanas de Noctaíra 2026 nos están acercando a propuestas artísticas muy interesantes y enriquecedoras. La respuesta del público ha confirmado que la programación está a un gran nivel y permite disfrutar de espectáculos en espacios patrimoniales que resaltan y enriquecen la brillantez y disfrute de las actuaciones en su conjunto".

Rivas se he mostrado convencido que las próximas citas que conforman la apuesta de Noctaíra 2026, que en esta edición cumple diez años de vida, "responderán a las expectativas de los asistentes pues en ellas se encontrarán, propuestas artísticas que ofrecen un abanico muy diverso de expresiones del trabajo cultural que los creadores de contenidos están desarrollado en la actualidad, tanto del flamenco, como de otras artes escénicas".

En este sentido el Ayuntamiento ha señalado que el próximo miércoles 22 tendrá lugar un nuevo concierto en el Castillo a cargo de la cantautora Judit Neddermann y el jueves 23 la cita será, en el mismo espacio escénico del Castillo, para que el teatro vuelva de la mano de la compañía 'Arteporelarte' que escenificará la obra 'Victoria Kent'.

Los últimos días de julio marcados en el calendario de Noctaíra nos llevarán al viernes 24 para volver a disfrutar del flamenco en el Centro San Miguel con Antonio Núñez 'El Pulga'.

Ya el miércoles 29, en la Harinera del Guadaíra, se inaugurará el programa de Teatro Familiar con la representación de la obra 'Imaginando al Quijote', de la compañía 'Escena 13'. Todos los espectáculos darán comienzo a las 22,00 horas.

En agosto seguirá la programación de Noctaíra 2026 con otras tantas actividades previstas de teatro, flamenco y conciertos que culminarán en el mes de septiembre.