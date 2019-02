La periodista Marina Bernal (Sevilla) recrea 300 historias reales en 'Anónimos infinitos', su primer libro

Publicado 04/02/2019 15:40:41 CET

La periodista sevillana Marina Bernal ha publicado su primer libro titulado 'Anónimos infinitos', que recopila cerca de 300 microrrelatos basados en historias reales a lo largo de 308 páginas. Todos los protagonistas son reales y anónimos, que han pasado cerca de la autora y han compartido con ella sentimientos, emociones y reflexiones. El libro ha sido editado por Sevilla Press Ediciones e impreso por Libertis y será presentado el jueves 14 de febrero a las 20,30 horas en el teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla.

El acto será presentado por el periodista de Canal Sur Radio, Pepe Da Rosa, y contará con la intervención de los periodistas Paco Correal, de Diario de Sevilla, y María Jesús Pereira, de ABC de Sevilla, así como con la participación de la cantautora Isabel Fayos y la cantante Eva Mengíbar acompañada del guitarrista Juan María Real.

'Anónimos Infinitos' se encuentra ya a la venta en los cuatro centros de El Corte Inglés de Sevilla, la librería Verbo, en calle Sierpes y Sevilla Este, 'La botica del lector', en las calles Asunción y República Argentina, y las papelerías Carlin, en Jesús del Gran Poder 1, Pagés del Corro 133 y Alcalá de Guadaíra.

El libro cuenta con la introducción de la cantante Isabel Fayos, el escritor Francisco Gallardo y los periodistas Paco Correal, José Vicente Dorado, Manuel Contreras, María Jesús Pereira, Juan Mellado y Manuel Capelo, todos amigos cercanos a la escritora sevillana. Las fotografías son de Manuel Olmedo, la portada, Irene Vélez y la propia Marina Bernal.

Marina Bernal ha desvelado que todas las breves historias que se relatan en este libro son reales, con protagonistas reales y hechos reales. "Tengo la suerte de que muchas personas me hagan partícipe de sus deseos, de sus sentimientos y de sus vidas... y luego me gusta describirlos respetando su intimidad y la confidencialidad. Lo cuento, pero la mayoría de las veces no los identifico, por eso forman parte de estos Anónimos Infinitos".

"GENTE ANÓNIMA PERO REAL"

Según ha indicado el editor Manuel Capelo, "este libro está hecho con relatos pequeños, microrrelatos, sobre gente anónima que ha tenido la suerte de cruzar sus vidas con la de la autora de todos ellos, Marina Bernal. Anónima pero real".

Personas que sufren, se divierten, emocionan, se separan, se quieren, cumplen años, hacen el bien, en una palabra; viven. De ahí el título, ha subrayado Capelo, "gente real que está reflejada de forma anónima. E infinito, como el mar que tanto gusta a la autora, y porque estas historias van a continuar, como continuará la vida".

Para el novelista Francisco Gallardo "la escritora habla de vidas cotidianas, sencillas que no simples, a flor de piel que no superficiales, valiosas que no inútiles. Con una visión femenina, y feminista, y pone la lupa en esos destalles que nos pueden parecer insignificantes, pero cuando nos damos cuenta nos ha llenado la vida".

La autora sevillana, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, lleva ejerciendo como periodista en prensa, radio, televisión y medios digitales 30 años. Muy vinculada a la localidad gaditana de Chipiona, es también fotógrafa y ha presentado numerosos actos sociales y culturales.