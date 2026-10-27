El periodista Roberto Leal inaugura este miércoles con su pregón la Feria del Libro de Sevilla

Uno de los expositores de la Feria del Libro de Sevilla 2026, en los Jardines de Murillo, en las horas previas a su inauguración oficial - EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sevilla se prepara para abrir las páginas de una nueva edición de su Feria del Libro, que arranca este miércoles, 28 de octubre, en los Jardines de Murillo, con el periodista y escritor alcalareño Roberto Leal como protagonista de su jornada inaugural. A las 19,30 horas, el Espacio Fundación Unicaja acogerá el pregón con el que el comunicador dará oficialmente el pistoletazo de salida a una de las principales citas culturales de la ciudad.

El presentador televisivo ha expresado su ilusión por asumir esta responsabilidad, que considera un doble regalo: "compartir el momento con su tierra, su familia y sus amigos, y hacerlo precisamente el año en que ha publicado su novela. Una coincidencia que refuerza el carácter especial de un pregón que aspira a celebrar la palabra escrita desde la cercanía y la pasión por las historias", destaca la organización del certemen literario en una nota de prensa.

La elección de Leal como pregonero adquiere un "significado especial" en una edición en la que su faceta literaria cobra todo el interés. Con una extensa trayectoria en el periodismo y la televisión, el comunicador se ha adentrado también en el mundo de las letras y este año ha publicado 'El sótano', su primera novela de ficción.

Su presencia al frente de la inauguración permitirá "tender puentes entre la literatura, la comunicación y el entretenimiento, acercando los libros a públicos diversos", señalan desde Felise.

Tras el pregón, la Feria del Libro desplegará hasta el 8 de noviembre una programación que reunirá a 130 autores, 55 casetas y expositores y más de un centenar de actividades.

Los Jardines de Murillo volverán a convertirse en punto de encuentro para escritores, editoriales, librerías y lectores, con presentaciones, firmas, conversaciones, talleres y propuestas para todas las edades.

La edición de 2026 contará con nombres destacados de la literatura contemporánea como Julia Navarro, Carmen Mola, Manuel Vilas, María Oruña, Alana S. Portero, Jesús Carrasco, Paco Roca, Rayden, Ignacio Peyró y Lana Corujo, entre otros. Al respecto, la programación combinará autores consagrados y emergentes, narrativa, poesía, novela negra, cómic y literatura infantil y juvenil.

Las actividades se distribuirán en tres espacios principales: Fundación Unicaja, Fundación José Manuel Lara y UNIA, además de las casetas de los expositores: "Una estructura que permitirá alternar el descubrimiento de novedades editoriales con encuentros directos entre autores y lectores".

FESTIVAL DEL LIBRO EN LENGUA ESPAÑOLA

Entre las propuestas destacadas figura Hispalit, el Festival del Libro en Lengua Española de Sevilla, que reunirá a escritores de distintas generaciones para conversar sobre sus obras, sus procesos creativos y su manera de interpretar el presente.

También tendrá un papel relevante la programación del Centro Andaluz de las Letras, con encuentros en torno a novedades literarias.

Felise volverá a abrir sus puertas a las nuevas formas de descubrir y compartir literatura con la Reader Con, organizada por la Asociación Reader Con en colaboración con la Feria del Libro de Sevilla. Así, los días 31 de octubre y 1 de noviembre, autoras y comunidades lectoras se reunirán en torno a la literatura juvenil, la fantasía y la novela romántica, con especial atención a las nuevas generaciones y a los espacios digitales que impulsan la lectura.

PROGRAMACIÓN INFANTIL Y FAMILIAR

La programación infantil y familiar completará la oferta con cuentacuentos, talleres de ilustración, encuentros con autores y actividades participativas. De este modo, los más pequeños podrán acercarse a los libros a través del juego, la imaginación y la narración oral, mientras que el primer fin de semana incorporará propuestas especiales vinculadas a Halloween.

En este sentido, la Feria del Libro de Sevilla aspira a consolidar los Jardines de Murillo como escenario de celebración literaria y encuentro ciudadano. Durante doce días, el recinto reunirá a quienes escriben las historias, quienes las publican y distribuyen y quienes les dan vida con su lectura.

Esta edición ha contado con un numeroso apoyo de patrocinadores entre los que figuran Fundación Unicaja, Diputación de Sevilla, Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Ministerio de Cultura, Fundación José Manuel Lara, Universidad Loyola, Universidad Internacional de Andalucía, y colaboradores como la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Instituto Andaluz de la Juventud, Gremio de Librerías Sevilla y Provincia, Penguin Random House, y RTVE.