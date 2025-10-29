Una persona resulta herida al caerle una pared encima por el temporal en Carmona (Sevilla)

Archivo - Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía. (Foto de archivo).
Archivo - Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 29 octubre 2025 22:32

CARMONA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

Una persona ha resultado herida este miércoles tras caerle encima una pared a causa de las fuertes lluvias en la calle Torrepalma, en el municipio sevillano de Carmona.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía a Europa Press, el incidente ha ocurrido alrededor de las 13,30 horas de este miércoles.

Al lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil, la Policía Local y los Bomberos. A la llegada de los servicios sanitarios, la persona afectada ya no se encontraba en el lugar, por lo que pudo ser trasladada por medios particulares.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado