El pianista Javier Perianes - TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado, 21 de noviembre, Javier Perianes, uno de los pianistas españoles de mayor proyección internacional, regresa al escenario del Teatro de la Maestranza para rendir homenaje a Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento. El recital propone "un recorrido por tres universos fundamentales del repertorio pianístico", con obras de Frédéric Chopin, Manuel de Falla e Isaac Albéniz.

A través de formas musicales como el nocturno, la mazurca, la serenata o el vals, el programa "traza un itinerario por distintas sensibilidades y lenguajes musicales", en el que el piano se convierte en "vehículo de expresión de la intimidad, la identidad y el color", detalla el Maestranza en un comunicado.

En las páginas de Chopin "aflora la dimensión más íntima y poética del instrumento". La música de Falla, por su parte, "despliega los ritmos, giros y colores de la tradición española desde una voz inconfundible".

Finalmente, una selección de Iberia, de Albéniz, "invita a adentrarse en un universo sonoro de extraordinaria riqueza y complejidad. Tres compositores, tres lenguajes y una misma exploración de las posibilidades expresivas del piano, donde la poesía, la danza y el color adquieren un protagonismo especial".

Perianes es uno de los pianistas españoles con mayor reconocimiento internacional. Ha actuado en las principales salas de conciertos del mundo y junto a algunas de las orquestas más prestigiosas, bajo la dirección de maestros como Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Gustavo Dudamel y Klaus Mäkelä, entre otros.

La temporada 2026-2027 le llevará a desarrollar una intensa actividad concertística, con recitales, conciertos y giras internacionales por Europa, Asia y América. Especialmente comprometido con la música de cámara, colabora habitualmente con la violista Tabea Zimmermann y comparte proyectos con el violonchelista Jean-Guihen Queyras.

Artista exclusivo del sello harmonia mundi, cuenta con una amplia discografía en la que figuran compositores como Falla, Scarlatti, Granados y Chopin. Entre los numerosos reconocimientos recibidos destacan el Premio Nacional de Música y el galardón Artista del Año de los International Classical Music Awards (ICMA).

Las entradas para el recital están disponibles en la página web del Teatro de la Maestranza y en las taquillas del teatro.