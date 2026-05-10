Piden seis años de prisión por estampar una copa de cristal en el cuello de un hombre y patearlo en Sevilla

Archivo - Detalle de la fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla solicita seis años de prisión para un varón que impactó una copa de cristal en el cuello de otro hombre durante una discusión en un bar de la ciudad hispalense y, posteriormente, le propinó varias patadas, una vez este último ya se encontraba en el suelo tras caer durante el altercado.

Según el escrito de conclusiones provisionales, consultado por Europa Press, sobre las 19,15 horas del 27 de marzo de 2021, el encausado se encontraba en un establecimiento de la capital andaluza cuando "se generó una discusión con otro cliente".

Así, prosigue, el acusado "con ánimo de menoscabar la integridad física de la víctima, cuando se dio media vuelta para marcharse y terminar la discusión, con gran rapidez, por la espalda y sin posibilidad de que el mismo se percatara de esta maniobra, le propinó varios cortes con una copa tipo balón de cristal en el cuello".

Es más, el hombre llegó a propinar a patadas a la víctima tras tirar a la misma al suelo. A consecuencia de la agresión, el afectado sufrió lesiones como una herida cervical de 15 centímetros y otra de cuatro centímetros por debajo del lóbulo de la oreja izquierda. El perjudicado, por su parte, ha reclamado la indemnización correspondiente a consecuencia de los hechos.

La Fiscalía esgrime que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones no grave y, en caso de no quedar acreditada esta infracción principal, de un delito de lesiones agravadas, de los que responde el investigado como autor. Por ello, solicita para el mismo la pena de seis años de prisión. Todo ello, de cara al juicio señalado para el próximo 26 de mayo en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla.