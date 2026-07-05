Piden en Sevilla doce años de prisión por captar mujeres colombianas e imponerles deudas para explotarlas

Archivo - Audiencia Provincial de Sevilla. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla solicita penas de hasta doce años y medio de prisión para varios acusados de captar a mujeres colombianas en situación de vulnerabilidad económica e irregularidad administrativa para trasladarlas a España y, una vez en el país, imponerles cuantiosas deudas y obligarlas a entregarles la mayor parte de sus salarios.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por Europa Press, los hechos se remontan, cuanto menos, a inicios del año 2023, cuando los acusados "con la finalidad de obtener rédito económico se dedicaban a reclutar y explotar laboralmente a ciudadanas colombianas".

De hecho, conocían que las mismas en su país "se encontraban en una situación laboral precaria e insuficiente para su sustento personal o familiar" y sabían que, por ello, consentirían trasladarse a España "en busca de prosperidad económica". Con este objetivo, según ahonda el escrito, "los inculpados ofrecían a las víctimas con el pretexto de querer ayudarlas un trabajo de atractivas condiciones". También se comprometían a abonarles los gastos del viaje.

Tras llegar a su destino, las chicas eran recogidas y trasladadas por los encausados a su domicilio, donde "las mantenían alojadas". Era entonces cuando les comunicaban que habrían contraído una deuda con ellos. De esta forma, con cada trabajo que llevasen a cabo debían entregarles una cantidad del sueldo que superaba las dos terceras partes del mismo, en concepto de viaje y gestiones.

Estas jóvenes se encontraban en una situación administrativa irregular, por lo que los empleos que buscaban y desempeñaban posteriormente no contaban con contrato ni alta en la Seguridad Social. En este contexto, en febrero de 2023 los encartados contactaron con una de las víctimas, quien "carecía de recursos económicos", y le ofrecieron un empleo y la gestión del viaje para acceder al mismo.

Una vez en el domicilio, le comunicaron que su deuda ascendía a 7.242 euros, además de otros 2.000 euros por el empadronamiento. Si bien le consiguieron trabajo como cuidadora, de los 1.200 euros al mes que percibía unos 900 debían ser entregados a los acusados. Posteriormente, en septiembre de 2023 estos hombres lograron captar a través de terceros en su país de origen a una mujer que viajó "convencida por la tentadora oferta laboral y necesitada al tener dos hijos menores a su cargo".

Tras llegar y ser recogida y trasladada al mismo domicilio, los inculpados dijeron que había contraído una deuda de unos 16.000 euros, que "debía ir saldando con los empleos que le procuraran" y con las mismas condiciones que las descritas anteriormente.

La Fiscalía expresa que los hechos son constitutivos de dos delitos de trata de seres humanos y un delito de tráfico de migrantes, por los que los encausados responden en concepto de autores y por los que solicita doce años y medios de prisión. Ello, de cara al juicio fijado para el próximo día 13 en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.