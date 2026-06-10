'La Piñona' regresa al origen del flamenco con el estreno de 'Central' en el Teatro Cajasol de Sevilla

Archivo - La bailaora Lucía Álvarez 'La Piñona', en la sede de La Rábida de la UNIA, en foto de archivo - UNIA - Archivo

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La bailaora Lucía Álvarez 'La Piñona' presenta este jueves, 11 de junio, a las 20,30 horas, su nuevo espectáculo --'Central'-- en el Teatro de la Fundación Cajasol. Se trata del nuevo trabajo escénico de la artista, concebido como una "suite de baile" en la que "se despoja de todo artificio para situarse en el eje de su propia naturaleza".

En este estreno, la bailaora "no persigue una narrativa externa, sino la exploración de su identidad más esencial: el baile por el baile. La propuesta supone un retorno al núcleo del flamenco, a esa pulsión primigenia que resiste intacta el paso del tiempo".

A través de un repertorio que "bebe de la ortodoxia", Lucía Álvarez pone de manifiesto que la vigencia del flamenco "no radica en la ruptura, sino en su capacidad de dotar de presente a las formas tradicionales. El rigor y la verdad se convierten así en el único hilo conductor de una obra en la que el cuerpo dialoga directamente con sus raíces".

'Central' se configura como la "arquitectura de un baile" que se sostiene en su propia autenticidad, "deteniendo el tiempo en ese lugar donde todo comienza".

Sobre el escenario, la artista estará acompañada por el guitarrista Ramón Amador y por las voces de Manuel Pajares, Joni Reyes y Ezequiel Montoya, conformando un equipo artístico que refuerza la pureza y solidez de la propuesta. "Juntos darán vida a un repertorio que recorre palos fundamentales como la seguirilla, rondeña, farruca/tangos, fandangos y soleá". Las entradas están a la venta en la taquilla y en la web de la Fundación Cajasol.