La piscina cubierta de Bellavista de Sevilla estará cerrada en verano por su "puesta a punto" para la próxima temporada

La Piscina cubierta del Centro Deportivo Bellavista antes de los trabajos de reparación anunciados por el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), acometerá obras de reparación en la piscina municipal del Centro Deportivo Bellavista, entre el 15 de agosto y el 7 de septiembre, manteniendo cerrado el recinto durante estos trabajos.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el inicio de las obras, que serán realizadas con fondos propios por el IMD, está previsto para el próximo 15 de agosto y tendrán una duración entre dos y tres semanas, por lo que se prevé que estén finalizadas entre finales de agosto y el 7 de septiembre, de forma que la piscina permanecerá cerrada en la que "época del año en la que cuenta con menos usuarios".

En este sentido, la delegada de Deportes, María Tena, ha asegurado que no se han realizado actuaciones en profundidad en esta instalación "desde hace al menos ocho años" y que estas estarán "totalmente preparadas" para el inicio de la próxima temporada.

De esta manera, se van a sanear las rejillas perimetrales del vaso de la piscina y las rejillas del puente móvil, se va a vaciar la piscina para proceder a una limpieza profunda y se va a lechar tanto la playa de la piscina como los azulejos en baños y vestuarios.

Además, se van a reparar las puertas y marcos y a arreglar la cristalera en la parte superior del gimnasio en parte superior, así como el pintado de la instalación tanto en el interior como en el exterior.

También está prevista la limpieza de canaletas, modificación de la luminaria exterior, en especial de las luces de emergencia y acondicionamiento del espacio exterior. Asimismo, esta actuación fue anunciada en el pleno de la Junta Municipal de Distrito del pasado 10 de marzo, en la que se dio cuenta de los pormenores de las obras a realizar así como de los plazos previstos.

En esta línea, Tena ha expresado que esta actuación se suma al "plan de mejora de todas las instalaciones deportivas municipales" en las que se han invertido cerca de 16 millones de euros para "ponerlas a punto".