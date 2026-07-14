Plan Colegios Limpios de Sevilla: tres limpiezas generales al año, maquinaria especializada y mínimo 387 trabajadores

Imagen de la Junta de Gobierno Local. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha licitado el contrato para la limpieza de los 108 colegios de Educación Infantil y Primaria de la ciudad para el próximo curso y que como novedad, marcará un mínimo de 387 trabajadores durante el periodo lectivo, distribuidos en turnos de mañana y tarde, además de personal especialista, encargados y directores de contrato, así como la incorporación de tres limpiezas generales al año.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la delegada de Educación, Blanca Gastalver, ha informado tras la Junta de Gobierno Local de la adjudicación del nuevo contrato del Plan Colegios Limpios con las empresas Serveo, adjudicataria del lote 1, y Team Service, adjudicataria de los lotes 2 y 3.

En este sentido, Gastalver ha explicado que se trata de un modelo integral que "modernizará por completo" el servicio de limpieza de los centros, reforzando los medios humanos y materiales, incorporando nueva maquinaria especializada y estableciendo un sistema permanente de control de calidad. En total, el servicio prestará 1.087.232 horas anuales, con refuerzos específicos en los periodos no lectivos.

Asimismo, ha destacado "la elevada calidad de las ofertas técnicas presentadas", incorporando prácticamente la totalidad de las mejoras previstas en los pliegos, lo que permitirá elevar de forma notable los estándares de limpieza, eficiencia y control del servicio.

Las tres limpiezas generales en profundidad se realizarán anualmente antes del inicio del curso escolar, durante el desarrollo del curso y al finalizar el mismo, con el objetivo de que los centros educativos "se mantengan en las mejores condiciones durante todo el año".

MAQUINARIA ESPECIALIZADA

Uno de las novedades del nuevo contrato es la incorporación de maquinaria profesional en todos los centros educativos, que dispondrán de una fregadora eléctrica y una sopladora, además de hidrolimpiadoras de alta presión y enceradoras distribuidas por los distintos lotes.

Esta "modernización" permitirá sustituir métodos tradicionales por equipos más eficientes, mejorando la calidad de la limpieza, reduciendo los tiempos de trabajo y favoreciendo unas mejores condiciones para el personal encargado del servicio.

Además, los tres lotes incorporan una bolsa adicional de 1.200 horas para actuaciones especiales, tres vehículos con etiqueta 'Cero Emisiones' por lote, 50 trabajadores con más de un año de antigüedad adscritos a cada contrato y una estructura de dirección formada por un director responsable y tres encargados por lote, todos ellos con amplia experiencia en la gestión de este tipo de servicios.

Por otro lado, el contrato incluye una empresa externa para el control y seguimiento de la calidad, campañas anuales de concienciación ambiental dirigidas al alumnado y la instalación y mantenimiento de ambientadores-nebulizadores en los aseos de todos los centros educativos.

Así como un sistema digital de seguimiento, incorporado en el contrato, y que permitirá conocer diariamente los trabajos realizados, los recursos empleados y el estado del servicio en cada centro educativo.

En contexto, el proceso de privatización del servicio de limpieza de los colegios sevillanos, anunciado por la administración local el pasado mes de enero ha tenido que hacer frente a protestas, acampadas de trabajadores y sindicatos y a recursos de la patronal. Según el acuerdo suscrito entre el alcalde, José Luis Sanz y representantes de los trabajadores, las nuevas empresas adjudicatarias tendrán que garantizar el mantenimiento de los 481 peones municipales, que veían desarrollando el servicio.