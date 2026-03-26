Plan especial de Endesa para la Semana Santa de Sevilla con más de 100 técnicos y cinco grupos electrógenos móviles

Granada.- Endesa activa un plan especial de contingencia y coordinación para la Semana Santa de Granada - ENDESA

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa vuelve a poner en marcha, un año más, su plan especial de contingencia y coordinación, diseñado para garantizar la normalidad del suministro eléctrico durante la Semana Santa. El dispositivo permanecerá operativo desde el Viernes de Dolores, 27 de marzo, hasta el Domingo de Resurrección, 5 de abril.

El objetivo central de este plan es establecer un protocolo coordinado de actuación para proteger las redes de media y baja tensión asociadas a las subestaciones que abastecen al centro histórico --Cuna, Arjona, Osario, Centenario, Alamillo, Empalme y Rastro-- y asegurar una respuesta eficaz en caso de incidencia, explica en un comunicado.

Para ello, Endesa contará con un retén técnico de más de 100 especialistas, preparado para intervenir con carácter prioritario y atender en primera instancia cualquier incidencia que pueda surgir. Este equipo actuará en coordinación permanente con el Centro de Control de la Red Eléctrica de Endesa y con el Centro de Coordinación Operativa del Ayuntamiento de Sevilla (Cecop), que centraliza y coordina los dispositivos municipales durante la Semana Santa para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier eventualidad.

Además, la compañía eléctrica dispondrá de cinco grupos electrógenos móviles, que se podrán utilizar en caso de incidencias con mayor afectación y cuya reparación pueda prolongarse en el tiempo. Estos equipos permitirán realizar restablecimientos provisionales del suministro hasta que sea posible acceder a la zona y efectuar la reparación definitiva.

En las semanas previas al dispositivo, Endesa también ha realizado actuaciones para la revisión y reconfiguración de la red de baja tensión, con especial atención a los cables dispuestos entre fachadas que cruzan puntualmente en algunas calles a fin de garantizar que los pasos procesionales puedan discurrir sin ningún obstáculo.

A estos trabajos se suman las labores de revisión, inspección y adecuación de centros de transformación e instalaciones de media y baja tensión de la ciudad que Endesa realiza de forma periódica a lo largo del año, concluye el comunicado.