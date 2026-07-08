Plan de movilidad Velá de Santiago y Santa Ana: horarios, cortes puntuales de tráfico y día de los fuegos artificiales

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SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de la puesta en marcha a partir de este jueves del plan de movilidad con motivo de la celebración de la Velá de Santiago y Santa Ana 2026.

Cabe mencionar que la zona afectada por la celebración de la Velá, a efectos de tráfico y de regulación del aparcamiento, comprende el Puente de Isabel II, la Plaza del Altozano y las calles Betis, Castilla, Callao, San Jorge, Antillano Campos, Alfarería, Fabié, Juan de Lugo, Duarte y Luis de Cuadra.

De esta forma, la primera fase se desarrollará entre la medianoche del jueves hasta las 17,00 horas del martes 21 de julio. Se trata de una fase preparatoria destinada a "garantizar la disponibilidad de los espacios necesarios para poder llevar a cabo el suministro y montaje de los elementos necesarios para el funcionamiento de casetas, atracciones y demás elementos propios de la Velá".

La segunda fase, de la propia celebración, comprenderá desde el 21 de julio hasta las 6,00 horas del miércoles 22 de julio y desde las 18,00 hasta las 6,00 del día siguiente, así como desde el miércoles 22 de julio hasta el domingo 26 de julio.

Esta fase se verá afectada este año por las obras de pavimentación de la calle Castilla, en el tramo Procurador-Callao.

Respecto a los cambios de sentido, la Calle San Jorge tendrá sentido hacia Antillano Campos y esta última hacia la calles Pagés del Corro.

Entre las zonas con tráfico restringido se encuentran la Calle Betis y la Plaza del Altozano, la Calle Alfarería, el Puente de Isabel II, la Calle Alfarería y las Calles Torrijos, Duarte y Luis de Cuadra.

Por su parte, tendrán restricciones de estacionamiento la Calle Betis y Plaza del Altozano, Calle San Jorge, Calle Pureza, Barreduela Valladares y la Calle Fabié.

Finalmente, la tercera fase de desmontaje abarcará desde las 6,00 horas del lunes 27 de julio hasta la medianoche del miércoles 29 de julio.

Contempla la reserva de espacios para carga y descarga en calle Betis, así como cortes puntuales de tráfico en esta misma calle. Las zonas de estacionamiento restringido se delimitarán mediante la instalación de la señalización circunstancial correspondiente.

Como cierre de la Velá se llevará a cabo un espectáculo pirotécnico a partir del domingo 27, en la medianoche. El material pirotécnico se ubicará junto al Castillo de san Jorge en el Paseo de Nuestra Señora de la O.