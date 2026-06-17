La planta de Cementos Portland de Alcalá (Sevilla) renueva su adscripción al Sistema de Gestión Ambiental Europeo EMAS

Vista exterior de la planta de Cementos Portland de Alcalá de Guadaíra - PORTLAND VALDERRIVAS

ALCALÁ (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La fábrica de Cementos Portland Valderrivas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha renovado su inscripción en el Sistema de Gestión y Auditoría Ambiental EMAS, el mecanismo voluntario de la Unión Europea dirigido a las organizaciones comprometidas con la evaluación, gestión y mejora continua de su desempeño ambiental.

Esta inscripción refuerza la transparencia en la gestión ambiental de la fábrica y permite ofrecer información verificada y validada por un organismo externo, como Aenor, y por la Junta, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, señala la firma en un comunicado.

"Con la renovación de esta acreditación, Cementos Portland Valderrivas reafirma el compromiso de la fábrica de Alcalá con el cumplimiento riguroso de los controles y autocontroles establecidos en su Autorización Ambiental Integrada". Esta renovación constata, además, que "no se ha detectado ninguna superación de los valores límite de emisión establecidos en ninguno de los parámetros evaluados", ha afirmado el director de la fábrica, David Vega.

La información relativa a esta inscripción puede consultarse tanto en la web de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como en la página web de la compañía ('www.valderrivas.es'). Vega ha destacado, asimismo, que la permanencia en este registro "afianza el compromiso de Cementos Portland con la sociedad y con el cumplimiento de la legislación vigente, ya que el Sistema de Gestión Ambiental garantiza el respeto al marco legal aplicable en materia ambiental".

La inscripción en el Sistema de Gestión y Auditoría Ambiental EMAS contribuye a que la planta avance, desde su actividad y en las diferentes fases de la cadena de valor, en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más relevantes para el sector cementero: el ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructuras; el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles; el ODS 12, Producción y Consumo Responsables; y el ODS 13, Acción por el Clima.

Además de este sistema de gestión y auditoría ambiental, la fábrica de Alcalá cuenta con otros sistemas implantados y certificados, como el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001 y el Sistema de Gestión de la Energía ISO 50001. Estas certificaciones acreditan el cumplimiento de estándares reconocidos mediante el seguimiento de indicadores, objetivos, planes de acción y medidas correctivas.