La plantilla de la Policía Local de Sevilla aprueba en asamblea la propuesta de Plan de Navidad del Ayuntamiento

Imagen de agentes de la Policía Local de Sevilla de servicio tras activase el Plan de Emergencia Nivel 1. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de trabajadores de la Policía Local de Sevilla ha aceptado este martes la propuesta ofrecida por el Ayuntamiento para el Plan de Navidad. Se trata del mismo documento rechazado a finales de noviembre por los sindicatos y el Pleno provocando la activación por parte del Consistorio del Plan de Emergencias en Nivel 1 desde el viernes 28 de noviembre.

Ambas partes se volverán a reunir este miércoles de cara a llevar el Plan al próximo Pleno ordinario del 18 de diciembre. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, afirmaba que con su entrada en vigor se "levantaba" el Plan de Emergencias.

En declaraciones a Europa Press, el delegado del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Sevilla (Sppme), Luis Val, ha indicado que la decisión se ha tomado para "aliviar la presión de la ciudadanía", aunque ha asegurado que "no se renuncia a las promesas del alcalde".

Tras la reunión del pasado viernes entre los sindicatos y el primer edil, Sanz se comprometió a "agilizar" la Relación de Puestos de Trabajos (RPT) y la Valoración de Puestos de Trabajos (VPT), aunque aseguraba que era "algo que ya se está haciendo".

Por otra parte, los representantes de CSIF en la asamblea han votado en contra de la propuesta. "Creemos que no hay un compromiso claro del alcalde", ha indicado el delegado del sindicato, Santiago Raposo a nuestra agencia.

El Plan se aplicaría desde el 19 de diciembre hasta el 6 de enero. Según los sindicatos es "más barato" en comparación a la anterior propuesta debido al retraso en la aplicación del mismo. Desde el Ayuntamiento han asegurado que el presupuestos para horas extras y productividades no podrá superar los 5,6 millones de euros hasta final de año.

Pese a este acuerdo, se mantiene la vía judicial del Plan de Emergencias. Val ha asegurado que los sindicatos siguen defendiendo "que no había motivos para decretar un plan de emergencias". Al respecto, se sigue a la espera de la decisión del juez acerca de la denuncia presentada ante el Juzgado, donde se pide como medida cautelar la suspensión del Plan de Emergencias.

La decisión llega tras un puente en el que la falta de agentes de la Policía Local afectó a cuatro procesiones de la ciudad este lunes. En concreto, provocó la suspensión de los rosarios de la Hermandad de las Aguas y de la Virgen de la Anunciación de la barriada Juan XIII. Asimismo, el Cecop recomendó modificar el recorrido a las procesiones del Divino Perdón de Alcosa y la Inmaculada de la Sacramental del Corpus Christi.