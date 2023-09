Plasticosur (Sevilla) desarrolla este jueves una campaña para concienciar sobre la Distrofia de Duchenne

SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa sevillana Plasticosur desarrollará este jueves una campaña de concienciación sobre la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker, enfermedades neuromusculares que suelen aparecer en la infancia, coincidiciendo con su Día Mundial. En el caso de la de Duchenne, afecta a uno de cada 5.000 nacimientos, por lo que es considerada una enfermedad rara.

La jornada de este jueves busca concienciar a la sociedad sobre la necesidad de apoyar la investigación de esta patología y, por ello, desde Plasticosur "se ha tomado este reto de manera propia desde que hace algo más de un lustro el hijo de una compañera fuera diagnosticado con esta enfermedad", según han explicado desde la empresa.

El de este jueves será el cuarto año en el que Plasticosur realiza actuaciones de concienciación sobre la Distrofia de Duchenne. En esta ocasión, se repartirán pulseras de tela que recuerdan el apoyo que se ha de prestar a los enfermos y familiares. En ocasiones anteriores se ha puesto stand, se han repartido folletos o se han soltado globos.

Desde la empresa han inidcado que Raquel es la trabajadora de Plasticosur que sensibilizó a la plantilla con su ejemplo. Juan Luis, su por entonces único hijo, era diagnosticado con la Distrofia de Duchenne con cuatro años. Ahora tiene once.

Tras encajar la situación, decidió luchar con todas sus fuerzas por su hijo y por el colectivo y empezó a vender camisetas, lotería, pulseras, entre otras acciones. "Todo lo que recaudamos lo destinamos a la investigación, que es vital para que nuestros hijos tengan la mayor calidad de vida", ha explicado Raquel.

"Pero en este desafío no se vio sola", ha dicho. "Mis compañeros de Plasticosur me ayudaron desde el principio. Tanto que hicieron suyo el reto que yo me marqué". De ahí que, aunque Raquel esté en excedencia para cuidar mejor a su hijo, en Plasticosur no faltan a la cita del Día Mundial, "y están siempre ayudando".

CARRERA EL 24 DE SEPTIEMBRE

Este año, el apoyo de Plasticosur se va a extender a una carrera solidaria que se celebrará en el Parque del Alamillo el próximo 24 de septiembre, dado que se dedica este mes a la concienciación de la enfermedad a partir de mañana, con su día mundial.

El impulsor del desafío es Tomás, que ha creado una campaña de crowfunding en el portal www.migranodearena.org, bajo el título 'Yo puedo, tu puedes'. Se trata de media maratón que se correrá en dos partes: la primer mitad por Tomás y su hijo y a la otra mitad se incorporarán algunos amigos, junto a representantes de la asociación y de distintas entidades.

La carrera no admite inscripciones pero sí espera contar con "muchas personas que vayan a esperar a la quincena de participantes en su entrada a la meta". Tras ello, se celebrará una convivencia en la que estarán presente representantes de Plasticosur para visibilizar su apoyo a una causa, la concienciación con la Distrofia Muscular de Duchenne, que ya han hecho suya y forma parte de su responsabilidad social corporativa y de su afán por mejorar la sociedad.