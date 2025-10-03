La Plataforma para Defensa de Los Alcores (Sevilla) solicita la declaración de Zona Patrimonial

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma para la Defensa y Promoción de Los Alcores (Sevilla), integrada por una docena de asociaciones ecologistas, culturales y ciudadanas, ha remitido un escrito a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía solicitando la activación del expediente para la declaración de la Zona Patrimonial de Los Alcores, que sería gestionada por un Parque Cultural.

Según han informado Ecologista en Acción en un comunicado, la solicitud se fundamenta en la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía, que prevé esta figura para territorios con bienes culturales de diversa naturaleza integrados en paisajes de alto valor histórico, ambiental y social. Ya en 2008, un informe de la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla ha reconocido que Los Alcores "reúne claramente todos los requisitos para poder ser declarado Zona Patrimonial".

Así, el comunicado ha afirmado que "Los Alcores constituyen unsistema patrimonial único en el que conviven yacimientos arqueológicos, elementos etnológicos, arquitectura tradicional y paisajes de gran valor". La propuesta busca corregir un modelo de planificación "excesivamente centrado en lo urbano" y promover un enfoque equilibrado que reconozca el valor del medio rural como motor económico, cultural y social, ha añadido.

La iniciativa cuenta con el respaldo de varios ayuntamientos de la comarca que han aprobado mociones favorables en sus plenos. Asimismo, la Diputación de Sevilla apoyó por unanimidad la propuesta en 2009, y la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía confirmó la existencia de estudios técnicos y recursos asignados para valorar esta declaración.

"Dada la complejidad del territorio y la multiplicidad de administraciones y propietarios implicados", la plataforma ha propuesto la figura de Parque Cultural "como modelo de gestión idóneo", ya que permitiría integrar competencias culturales, ambientales y urbanísticas, recuperar el dominio público mediante la restitución de caminos y vías pecuarias, fomentar usos compatibles como el agroturismo, la creación de centros de interpretación y la programación de actividades culturales; y reforzar la vigilancia frente a actividades ilegales como detectorismo, vertidos o motocross.

Además, la agrupación ecologista ha señalado que entre las medidas "más urgentes" se incluyen finalizar la delimitación técnica de la Zona Patrimonial, constituir un órgano gestor con representación de administraciones y diseñar itinerarios culturales y programas divulgativos.

La declaración de Los Alcores como Zona Patrimonial supondría, según ha afirmado, "un hito en la protección y puesta en valor de uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de Andalucía, compatible con un desarrollo sostenible basado en el turismo cultural y natural".

La Plataforma confía así en que la Junta atienda esta "aspiración legítima de la comarca y de su ciudadanía".