Una plataforma que optimiza los semáforos y reduce atascos gana el Concurso de Ideas de la Universidad de Sevilla

Archivo - El autor del proyecto, Francisco Moreno, junto al vicerrector de Innovación, Transferencia del Conocimiento de la US, Ángel Luis Trigo - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto denominado 'Econode', una plataforma inteligente que optimiza en tiempo real los tiempos de los semáforos según la demanda real de vehículos, reduciendo atascos y emisiones contaminantes, se ha llevado el primer premio a la mejor iniciativa en la final del XXI Concurso de Ideas de Emprendimiento de la Universidad de Sevilla (US).

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, el evento ha reunido a estudiantes, egresados, representantes institucionales y agentes del ecosistema emprendedor andaluz, en una edición que ha contado con cerca de 300 participantes y más de 100 proyectos innovadores.

De esta manera, la plataforma inteligente ha sido creada por el estudiante de la Facultad de Matemáticas, Francisco Moreno, que ha relatado que la idea le surgió "estando atrapado en un atasco". "En la carrera te enseñan a buscar soluciones a cualquier problema al que nos enfrentemos a diario" y ante esa frutración empezó a "darle vueltas a la cabeza y a buscar una solución".

Asimismo, Moreno ha explicado que tras realizar una investigación profunda sobre el tema, ha llegado a la conclusión de que las ciudades del siglo XXI se rigen mediante tecnología del siglo XX, ante lo que la industria tradicional propone "levantar el asfalto y gastar millones en obras y en sensores físicos".

Es por ello que empezó a desarrollar una tecnología que "nutriera" a los semáforos con datos que ya existen, para que se adaptaran a las distintas situaciones y así acabar con "los tiempos muertos". "Me baso en una serie de modelos matemáticos transparentes para que los técnicos de los ayuntamientos puedan confiar en este algoritmo", ha añadido.

REDUCCIÓN DE TIEMPO Y CO2

El primer modelo pequeño de una sola intersección, desarrollado por el estudiante, consiguió una reducción de un 18 por ciento en tiempos y un 20 por ciento en el CO2 ante una simulación, por lo que decidió que "tenía que seguir con este proyecto adelante para mejorar la calidad de vida del ciudadano y reducir la contaminación".

Por consiguiente, el proyecto le ha hecho merecedor de una plaza de asistencia al programa internacional de emprendimiento Babson Build, que se celebrará en Boston durante el mes de julio de 2026, así como dos plazas para participar en la European Innovation Academy (EIA), en Oporto.

El segundo premio ha sido para myMOF, iniciativa para crear batas y prendas sanitarias inteligentes que capturan sustancias tóxicas y señalan cuándo han perdido eficacia, aumentando la seguridad en hospitales y clínicas.

Como reconocimiento, el equipo recibirá dos plazas de asistencia a la European Innovation Academy (EIA), que tendrá lugar en Oporto durante el verano de 2026.

Además, esta propuesta ha obtenido el premio "Austral Venture" a la iniciativa con mayor potencial sostenible, dotado con 1.500 euros, convirtiéndose en uno de los proyectos más destacados de la presente edición.