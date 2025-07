La plataforma del Polígono Sur avisa de que el nuevo proyecto no implica la "transformación real del barrio"

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que aglutina a diversos colectivos del Polígono Sur, el barrio con menor renta media anual por persona de toda España, ha alertado este miércoles de que el plan del Ayuntamiento hispalense y la Junta de Andalucía para demoler cuatro bloques de viviendas ya abandonados y deteriorados en la barriada de Martínez Montañés, para la construcción de 92 nuevos pisos y mejoras en otros 512, no supone directamente la "transformación real del barrio".

Ante el citado plan, que prevé además la dotación de instalaciones deportivas y la reurbanización de la Carretera de Su Eminencia, con nuevo arbolado y su conexión con el parque Guadaíra, el citado colectivo ha avisado de que la idea ha sido diseñada "sin contar con la participación vecinal".

Además, aunque valora las medidas urbanísticas, la plataforma alerta de que las mismas no suponen directamente "una transformación real del barrio, que no puede quedarse en una simple operación urbanística". "Siguen apostando por el ladrillo y olvidando la dimensión humana. No se menciona si habrá acompañamiento social, no se sabe qué familias serán realojadas ni en qué condiciones, no se ha explicado qué tipo de viviendas se construirán, ni en qué régimen ni a qué precios", señala.

FALTA DE PERSONAL

También ha reclamado información sobre qué equipamientos públicos serán instalados, avisando de que actualmente "falta personal" en la Factoría Cultural, la biblioteca del Centro Cívico El Esqueleto o el Centro Deportivo del Polígono Sur.

"no estamos en contra de las mejoras urbanísticas, pero sí de que se hagan de espaldas al barrio y sin un verdadero proyecto de transformación social. Planteamos problemas que tienen que ver con las personas, y se nos responde con planos. No se habla de la impunidad, ni de la convivencia, ni de cómo se va a evaluar todo este proceso, ni de mecanismos para asegurar que esta intervención no se convierta en otro fracaso anunciado".

LAS LÍNEAS DE TUSSAM

Además, la plataforma recuerda que las líneas 30, 31 y 32 de Tussam siguen desviando sus recorridos para evitar determinadas paradas del Polígono Sur por los incidentes acaecidos y sigue pendiente la "demanda histórica" del soterramiento de la vía ferroviaria, una de las barreras de separación de esta zona. "Llevamos meses solicitando una reunión con el alcalde de Sevilla para tratar diversos temas", avisa el colectivo.