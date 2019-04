La plataforma de Sevilla 'Escuelas de Calor' afea que la Ley de Bioclimatización incluya a centros concertados

Publicado 10/04/2019 15:35:00 CET

SEVILLA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de AMPA de Sevilla 'Escuelas de Calor' (EDC) ha afeado que la Ley de Bioclimatización de centros educativos tramitada este martes en el Consejo de Gobierno de la Junta incluya a los centros concertados, dado que el escrito "dará cobertura a todos los sostenidos con fondos públicos".

En un comunicado, la plataforma ha criticado que el Ejecutivo andaluz, compuesto por el PP y Ciudadanos (Cs), "suprima un detalle importante" porque esos centros "incluyen a los concertados que son privados aunque reciban dinero público para su funcionamiento".

Al respecto, han apuntado que "lo que no se cuenta es que cuando fueron oposición enmendaron la Ley para que la inversión necesaria para su puesta en marcha diese cobertura también a los centros privados concertados, que no son propiedad de la Junta al pertenecer a las entidades que los rigen", por lo que critican que "los planes de la Junta pretenden invertir dinero público en edificios privados".

En este sentido, EDC ha expresado que "no puede ver con buenos ojos" estas intenciones "por puro sentido común y porque supondrá una dificultad añadida a que los centros públicos disfruten de condiciones térmicas adecuadas, sanas y dignas" dado que la ley "exigía una gran inversión que ahora habrá que repartir con centros privados".

Paralelamente, la plataforma ha subrayado que "nada tiene en contra del alumnado, familias, ni docentes de la concertada" transmitiendo su "respeto y ayuda para que reclamen también condiciones dignas a las empresas y entidades propietarias de los colegios de sus hijos". "Son comunidad educativa pero de un modelo que vino en los años 80 del siglo pasado con carácter temporal y subsidiario de la pública y que ya debería abordarse si la temporalidad debe ir tocando a su fin", apunta.

En su opinión, "cuanto más se mejore la educación privada concertada, más competitiva será, más segregación se generará entre el alumnado y más huida habrá hacia la privada desde una educación pública devaluada a base de privación de recursos y peores infraestructuras". "El final será suprimir las plazas de la pública que vayan quedando vacantes y ampliar la demanda de la privada concertada" critican añadiendo que "el negocio para las empresas y entidades con intereses en el servicio público educativo está servido".

Sobre la ley en cuestión, la plataforma Escuela de Calor ha lamentado que con el proceso de tramitación comienzan "largos meses de comparecencias, enmiendas y comisiones mientras nuestros hijos y sus docentes y demás trabajadoras de la enseñanza seguirán sin soluciones". Así, han reprochado que PP y Cs quieran "sus enmiendas y una ley a su medida ideológica aunque suponga una gestión irresponsable de las arcas públicas" siendo "una grave irresponsabilidad que la Consejería de Educación pretenda polarizar un debate o echar a pelear a las familias de la pública contra las de la concertada".

Por todo ello, EDC ha apuntado que "seguirá luchando para que esto no sea así". "Llegaremos hasta donde haga falta para evitar que nuestros hijos sigan en saunas y neveras, no lo merecen y no es digno de la educación pública de un país que se tiene por desarrollado", concluye el comunicado.