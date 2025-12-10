La Plazuela y Califato 3/4 compartirán el escenario del Icónica Santalucía Sevilla Fest el 21 de junio

Archivo - La banda musical Califato posa para Europa Press. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Icónica Santalucía Sevilla Fest ha anunciado este miércoles un nuevo concierto el próximo 21 de junio con La Plazuela y Califato 3/4. Una sesión doble con "dos de las formaciones que mejor representan la efervescencia creativa y la renovación sonora que vive la música andaluza contemporánea".

En el caso de Califato 3/4, será la "única actuación del grupo en Andalucía durante 2026", según informa la organización en una nota.

Por otro lado, el grupo granadino La Plazuela, formado Manuel Hidalgo Sierra y Luis Abril Martín, por llega al escenario de la Plaza de España tras publicar su último disco 'Lugar Nº0 (D.L.Y)'. Se trata de su segundo trabajo tras 'Roneo Funk Club'.

Mientras, Califato 3/4 llega tras publicar en 2024 'Êcclabô de libertá' con canciones como 'Çegaorâ' y 'Xancla Levantá'. El grupo compuesto por músicos de Sevilla y Málaga presentará su nuevo directo en 2026.

Ambos grupos se suman al cartel compuesto por Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes (14 de junio), Kany García (17 de junio), Raphael (18 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio).