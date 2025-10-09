Plena ocupación en las casas rurales de la provincia de Sevilla durante el puente festivo del Pilar

Archivo - Imagen de recurso del interior de una casa rural. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conjunto de alojamientos reglados de la provincia de Sevilla --hoteles, apartamentos, casas rurales y campings-- exceptuando la capital registran hasta el momento una ocupación media de un 80% de cara al puente festivo del Pilar, entre este viernes 10 y el próximo lunes, 13 de octubre, según un sondeo realizado por Prodetur.

No obstante, en el conjunto de alojamientos y por tipología destacan las casas rurales, que hasta este jueves alcanzan en torno al 94% de reservas sobre el total de sus plazas. En el ranking de ocupación, les siguen los acampamentos o campings, con cerca del 87% de su capacidad, informa la Diputación en una nota de prensa.

Por su parte, los hoteles de cuatro y tres estrellas registran un nivel de reservas también muy alto, con un 80% del total de plazas disponibles.

Las cifras de la actividad turística acumulada para el periodo enero-agosto de este año 2025 --hoteleros y extrahoteleros-- muestran para el conjunto de la provincia, sin la capital, un total de 552.619 viajeros alojados y 1.212.924 pernoctaciones.

Para este periodo, son los turistas residentes en España los que aumentan en términos interanuales sus pernoctaciones, con un crecimiento de un 12,38%.