El Pleno de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) designa el próximo martes a los premiados Ciudad de Alcalá 2026

El sello del Día de Alcalá. Foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) votará el próximo martes 21 de julio la concesión de los Premios Ciudad de Alcalá 2026, unos reconocimientos institucionales con los que la ciudad distinguirá "la trayectoria, el compromiso y la contribución de personas y entidades que, desde diferentes ámbitos, han contribuido al progreso y al bienestar" del municipio.

Según ha precisado el Consistorio en un comunicado, la propuesta de concesión de estos galardones ha sido acordada por unanimidad por todos los grupos políticos que integran la Corporación Municipal. Asimismo, las personas y entidades propuestas para recibir el Premio Ciudad de Alcalá 2026 son la Profesora de Geografía e Historia María Quirós; Francisca Olías, conocida como una "figura política clave en la historia democrática" de la localidad; y la "destacada bailaora" Araceli de Alcalá.

Completa el listado de reconocimientos Joaquín Ordóñez, "pieza fundamental del movimiento pacifista, ecologista, patrimonial y memorialista"; Magdalena Alfaro, especialista en teatro social; Juan Carlos Sánchez, investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMSE); el Estudio de Danza Grand Allegro, que ha centrado su actividad en la formación desde 1997; Jesús Alcarazo, "uno de los ceramistas más importantes de España en la actualidad"; Ricardo Piña, médico de familia; y Carlos Gallego, quien ha sido presidente de la Cruz Roja de Alcalá durante 35 años.

La entrega de los 'Premios Ciudad de Alcalá 2026' coincidirá con la celebración del Día de Alcalá el próximo 21 de septiembre, durante un "solemne acto institucional" que se celebrará en el Auditorio Riberas del Guadaíra. Con estos reconocimientos, el Ayuntamiento "pondrá en valor el talento, la dedicación y el compromiso" de quienes, desde la cultura, la educación, el ámbito social, el deporte, el tejido asociativo, la empresa o cualquier otro sector de la vida pública, han contribuido "con su trabajo y ejemplo a engrandecer Alcalá de Guadaíra y a construir una sociedad más dinámica, solidaria y cohesionada".