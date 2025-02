El Pleno aprueba el proyecto urbanístico del Distrito Portuario en Sevilla con críticas por "falta de consenso vecinal"

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla de este jueves ha aprobado provisionalmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la Avenida de la Raza para el proyecto urbanístico del futuro distrito portuario con el voto a favor del Partido Popular y Vox y los votos en contra de PSOE y Con Podemos-IU. Una propuesta que se incluía en el orden del día y que ha suscitado debate entre los grupos municipales.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa ha destacado que el equipo de Gobierno se "ha reunido con los vecinos de forma colectiva", ante el aviso de PSOE y Con Podemos-IU de la oposición vecinal, en la que han estado presentes, la Asociación de Comerciantes de Reina Mercedes, Parque Vivo de Guadaíra, Foro Heliópolis, Los Andes, Puerto de Sevilla, Pedro Salvador y Bermejales Activa y "todo lo que surgió de ellas han sido mejoras para el proyecto que el PSOE ya presentó en septiembre de 2022 y no fue capaz de sacar adelante", ha señalado el delegado.

Así, entre las mejoras para la creación de este Distrito Portuario, ha indicado que se han incluido en el proyecto "conexiones en vías perpendiculares en la avenida de Las Razas con Páez de Rivera, dos glorietas, configuración de un espacio libre a continuación del parque Guadaíra, humanización y diseño de Las Razas como vía más amable y soportales en los edificios frontales, aumento de las zonas verdes, conexiones transversales y aparcamientos, entre otras". Además, ha puntualizado "la cesión de parcelas de equipamientos públicos y la obligación de aportación del Puerto de Sevilla para la ejecución de un equipamiento público de 2.188.000 euros".

Cabe recordar que figura de nuevo el documento de aprobación provisional de la modificación puntual del PGOU correspondiente a la reordenación de los terrenos de la margen oriental de la Avenida de Las Razas, una operación promovida por la Autoridad Portuaria, que fue rechazada en el pleno de marzo de 2024 con los votos contrarios de Podemos-IU y Vox y la abstención del PSOE, avisando de la oposición vecinal a los términos de la iniciativa.

Por su parte, el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Páez, ha criticado que "desde el grupo se ha sido consecuente con la abstención y si se llegaba al consenso vecinal se hubiera votado que sí para sacar adelante este proyecto". Así, ha señalado que "son las propias asociaciones de vecinos las que han sacado los colores a este Gobierno Municipal y se ha evidenciado en este pleno" pidiendo "respeto" y que "se pongan a trabajar".

Páez ha instado a que "no engañe sobre un consenso que no existe", porque "el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, no ha contado con los residentes y, lejos de mejorar la situación del barrio, la ha empeorado, según han destacado los propios vecinos". Lo ha calificado como un plan que "da la espalda de la ciudad", asegurando que "el proyecto es el mismo y no soluciona las principales demandas de los vecinos como el problema de movilidad, como el enlace con el puente de las Delicias y tampoco mejora la movilidad de los barrios colindantes, como Reina Mercedes, Heliópolis, Bermejales y la glorieta existente en Padre García Tejero, ya saturada, tendrá que soportar más tráfico aún".

Unas declaraciones que De la Rosa ha calificado de "pataleta del Partido Socialista", ante "un cambio de actitud para paralizar el proyecto" y en el que "hoy se desmoronan los argumentos, porque no se está llevando a cabo de espalda a los vecinos". El delegado de Urbanismo ha acusado al PSOE de "tumbar el avance de este proyecto" y ha criticado que "pase de la abstención al no, cuando existen mejoras sobre la mesa".

Por otro lado, la portavoz del Grupo Municipal Vox, Cristina Peláez, ha señalado que se trata "de una aprobación provisional y después de esta viene el estudio de detalle y la aprobación definitiva", algo que "si no se cumple con el consenso vecinal no se va a apoyar". Así, ha apelado a que "se incluyan las reivindicaciones de todo el tejido asociativo y vecinal" para que, según Peláez, "este Grupo Municipal apoye el proyecto final". Además ha señalado que "se va a echar a andar este proyecto".

A este debate, Susana Hornillo ha añadido que "no se entiende cómo es posible que estén recogidos en el expediente las reivindicaciones vecinales, o sea, que fueron trasladadas en la reunión del pasado 3 de febrero, cuando el expediente no se modifica desde hace un año". También ha criticado que la respuesta de los vecinos a esa reunión fue "la presentación de una moción a la Junta Municipal del distrito para paralizar la modificación del PGOU, precisamente porque no había consenso vecinal", una propuesta en la que "pedían crear una mesa tripartita para trabajar de manera continuada, que se reúna periódicamente, donde estén representados el Ayuntamiento, el Puerto de Sevilla y las asociaciones vecinales", a lo que el Gobierno local respondió "haciendo todo lo posible para tumbar la propuesta y que no pudiesen entrar en el turno ciudadano".

LA POSTURA DEL TEJIDO ASOCIATIVO

Durante el Pleno, algunos vecinos y miembros de asociaciones han sido instados "abandonar el pleno" tras las protestas durante las intervenciones. Son once las asociaciones vecinales y sociales del distrito Bellavista-La Palmera que pedían suspender esta tramitación, al considerar que la operación propuesta por el Puerto prima los usos lucrativos sobre los públicos, carece de dotaciones e "invade" la trama urbana existente.

Así, las asociaciones de vecinos Bermejales 2000, Bermejales Activa, Foro Heliópolis, Heliópolis Las Siete Calles, Los Andes, Pedro Salvador, Pisos Sector Sur (Inquilinos Corazón de María de los Pisos Municipales de Heliópolis de Sevilla), Puerto de Sevilla, Reina Mercedes y el AMPA Torre de Babel del CEIP La Raza, junto a la Asociación Parque Vivo del Guadaíra; advertían de que la actuación planteada, a la cual no habían sido incorporadas sus alegaciones, adolece de "dotaciones vecinales como aparcamientos para residentes, zonas deportivas o sanitarias, que aseguren un entorno urbano que propicie la salud y el bienestar de la comunidad".