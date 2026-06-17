El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aborda este jueves la aprobación de los festivos locales y las obras del tranvibús

Archivo - Imagen de recursos del bus de tránsito rápido (BTR) o tranvibús a su paso por Sevilla Este. A 29 de septiembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla abordará este jueves, 18 de mayo, en sesión ordinaria, abordará la aprobación de las fiestas locales de la ciudad para el año 2027 y una pregunta, que realizará el PSOE sobre las obras del tranvibús entre Santa Justa y la Plaza del Duque.

Según el orden del día, consultado por Europa Press, el Pleno del Consistorio abordará diversas modificaciones presupuestarias, relativas al Área de Hacienda, Administración y Transformación Digital, así como una modificación en el presupuesto del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), del Área de Cultura.

En el área de Hacienda, administración y transformación digital, abordará la rectificación del acuerdo relativo a la aprobación de nominaciones de vías y espacios en los terrenos de la antigua fábrica de Altadis y del Distrito Casco Antiguo, así como la declaración de especial interés obra, a efectos de su bonificación en la cuota del ICIO.

Asimismo, el orden recoge la aprobación de la modificación puntual del catálogo del sector 16 "San Julián-Cruz Roja" del Conjunto Histórico de Sevilla, para la descatalogación de fincas situadas en la calle Muñoz y León y su exclusión del Catálogo.

En el apartado de preguntas, el Grupo Socialista formulará una relativa al Carril Bus segregado Santa Justa-Plaza del Duque; Vox preguntará por los acuerdos políticos y presupuestarios alcanzados con el Gobierno Municipal; y Con Podemos-IU tratará la problemática de la vivienda.

Respecto a las propuestas de los grupos políticos, abordará dos del PSOE relativas al Zoo Sanitario y el Barrio de Híspalis-Ronda Sol y la coalición Podemos-IU propondrá para votación la creación de un observatorio municipal de contratación pública y realizará otra iniciativa con motivo del día del Orgullo Lgtbiq+.

Por su parte, el grupo Vox llevará una propuesta de acuerdo para su debate y aprobación de condena de la corrupción socialista así como "la necesidad" de convocatoria inmediata de elecciones generales. También propondrán medidas relativas a un edificio "ocupado" en la calle Pedro del Toro.