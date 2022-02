El pleno de Bormujos (Sevilla) reprueba a la portavoz del PP por sus declaraciones "machistas y vejatorias"

De la Cruz defiende que cobra por su trabajo y no por ser "la mujer de nadie" y el PP alega que lo que critica es la cuantía de su sueldo

El Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), gobernado por el socialista Francisco Molina junto a Cs, ha celebrado este jueves por vía telemática un pleno extraordinario saldado con la aprobación de una moción que reprueba a la portavoz del PP, Lola Romero, por sus declaraciones "machistas y vejatorias", toda vez que recientemente, la dirigente popular acusaba al primer teniente de alcalde, Manuel Romero, de Cs, de "colocar" un sueldo público de 30.000 euros a su mujer, --la concejala Cyra de la Cruz--, que ostenta acta de edil y forma parte del Ejecutivo local, defendiendo ella que cobra por su trabajo y no por ser "la mujer de nadie".

La moción ha sido leída por el alcalde, el socialista Francisco Molina, quien ha rememorado que la propuesta estaba incluida en el pleno ordinario de enero, pero al no participar la portavoz del PP en dicha sesión, no fue debatida ni votada. En esta sesión tampoco ha participado la mencionada dirigente del PP.

En cualquier caso, ha explicado que la moción implica reprobar públicamente a la edil del PP por sus "declaraciones machistas y vejatorias", unas declaraciones de "profundo desprecio a la mujer", achacando además a la portavoz del PP "descalificaciones, filtraciones injustas, especulaciones" y un "trato discriminatorio y desigual" a algunas concejalas, víctimas de "ataques interesados" en una estrategia de "humillar a la mujer por el mero hecho de ser mujer".

Según la moción, Lola Romero "piensa que una mujer debe estar supeditada a su marido, como mero complemento", pesando que recientemente, Lola Romero acusaba al primer teniente de alcalde, Manuel Romero, de "colocar" un sueldo público de 30.000 euros a su mujer, Cyra de la Cruz, séptima teniente de alcalde y concejala de Desarrollo local y Recursos Humanos, esgrimiendo Cs que de la Cruz forma parte del Gobierno local y que la regulación de los sueldos de los ediles fue aprobada con el apoyo del PP.

Vox ha considerado "desafortunadas" las acusaciones del PP, pero no ha apoyado que se celebre un pleno extraordinario en torno al asunto ni que el Ayuntamiento use "las redes sociales" municipales para responder al PP y "desmentir" sus acusaciones. En ese sentido, ha lamentado que se esté alimentando una "guerra de noticias".

Adelante, de su lado, ha criticado la "guerra política" que protagonizan el PSOE, Cs y el PP durante el actual mandato, considerando que tales grupos están "cómodos en la bronca" y que este episodio es "una función de circo" más.

LOS "BULOS" DEL PP

Cyra de la Cruz, de su lado, ha defendido que cobra por su trabajo y no por ser "la mujer de nadie", lamentando el "bulo" del PP y avisando de que un miembro de dicho partido le ha remitido a su número personal de teléfono mensajes vía WhatsApp con "amenazas y vejaciones" por su "aspecto físico".

Así, ha lamentado la "vergonzosa colección de bulos" del PP, un partido al que ha acusado de instalarse en "el fango" en lugar de "construir" desde la política.

Por el PP, Luis Paniagua ha explicado que Lola Romero está "en el hospital pasando un momento personal terrible", criticando que el Gobierno local de PSOE y Cs promueva un pleno para reprobarla "y no para los problemas" de la ciudadanía, avisando de una "cortina" de humo.

En paralelo, ha defendido que fruto de las denuncias del PP, han sido citados como investigados el alcalde, el socialista Francisco Molina, por contratar a la empresa Evartisto SLL para el seguimiento del protocolo frente al Covid-19 en los centros educativos; y Manuel Romero como primer teniente de alcalde por la contratación de patrullas informativas sobre la pandemia supuestamente sin proceso de selección.

EL PLANO JUDICIAL

En paralelo, Luis Paniagua afronta un juicio por presuntos delitos contra la integridad moral y de lesiones psíquicas a la que fuera portavoz del PP en el Ayuntamiento de Dos Hermanas Cristina Alonso, cuando ambos formaban parte del Grupo popular del Consistorio nazareno; después de haber sido ya condenado por "agresión ilegítima contra el honor y la propia imagen" del excandidato de Cs a la Alcaldía de Dos Hermanas Manuel Varela.

"Yo no sé si seré condenado o no en mayo", ha dicho respecto al nuevo juicio que afronta, avisando de que Cyra de la Cruz "es la única condenada por agarrar a una compañera del cuello". "No se haga la víctima", ha replicado a De la Cruz.

Especialmente, Luis Paniagua ha avisado a De la Cruz de que "le guste o no" ella es "la mujer del primer teniente de alcalde, precisando que lo que el PP critica es la cuantía de su sueldo, que según Cs forma parte de la regulación retributiva aprobada por el pleno con el apoyo del PP.

"Usted no es ninguna víctima, es una afortunada por cobrar" el conjunto del matrimonio 39.000 euros brutos al año, ha aseverado Paniagua, siendo la reprobación de la portavoz del PP aprobada con el apoyo del PSOE y Cs, la oposición del PP y las abstenciones de Adelante, Vox y del concejal no adscrito.