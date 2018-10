El pleno de Diputación pide retirar el decreto del '3+2' universitario por atacar la igualdad de oportunidades

Publicado 26/02/2015 15:58:53 CET

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado con el voto favorable del PSOE, IU-CA y el PA, pero el voto contrario del PP, una moción del Grupo socialista que reclama al Gobierno central del popular Mariano Rajoy la retirada del decreto de reordenación de las enseñanzas universitarias que posibilita grados de tres años acompañados de posgrados de dos años.

En la moción, recogida por Europa Press, el PSOE llama a rechazar el Real Decreto 43/2015 que modifica el sistema de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tal y como ha aprobado el Gobierno central, además de urgir al Gobierno de Mariano Rajoy a abrir espacios de diálogo con las comunidades, las universidades y la sociedad, "con el fin de consensuar la mejor forma posible de ordenación de los estudios universitarios oficiales", actualmente estructurados en cuatro años de grado y uno de posgrado o master.

Y es que según los socialistas, a la hora de pasar de cuatro años de grado y uno de master a tres años de grado y dos de master, hay que tener en cuenta que el coste del crédito de máster es superior al de grado, con lo que el cambio "perjudica seriamente al alumnado" y refleja "una estrategia de convertir las aulas universitarias en espacios destinados a la élite", así como un "ataque directo al corazón de la igualdad de oportunidades del sistema educativo público".

PSOE, IU-CA y el PA han coincidido a la hora de cargar contra el nuevo modelo de enseñanza universitaria, especialmente por socavar la "igualdad de oportunidades" al pesar más el coste económico para las familias en las enseñanzas universitarias, mientras el diputado provincial del PP Luis Paniagua, presidente de las NNGG de Andalucía, ha defendido el nuevo modelo argumentando que el régimen de cuatro años de grado y uno de posgrado "es una rareza" en Europa y el citado decreto pretende así la "convergencia" con los modelos universitarios comunitarios.

EL PP DEFIENDE EL DECRETO

"Es un sistema voluntario para el cual no se extablecen plazos", ha defendido además señalando la "flexibilidad" que el decreto ofrece a las universidades a la hora de su aplicación. Paniagua, además, ha recriminado al PSOE que eleve constantemente al pleno de la Diputación asuntos de índole general, que no corresponden a las competencias de la institución provincial o no son "exclusivos" de la provincia, para atacar al Gobierno central del PP.

Los socialistas, de su lado, le han recriminado la moción que en esta misma sesión defendía el PP sobre el estado de las infraestructuras judiciales, dependientes del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, porque tampoco en esta materia tiene competencias la Diputación provincial. El PSOE, de cualquier modo, ha manifestado que el mencionado decreto tiene en contra "a todos" los agentes sociales y económicos, reclamando su retirada y "diálogo".