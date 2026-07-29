El Pleno de Diputación de Sevilla de este jueves aborda el plan de inversiones 'Sevilla de Cien' y las 'Vías Singulares'

Archivo - Interior del Salón de Plenos de la Diputación de Sevilla - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla celebra este jueves, 30 de julio, su último Pleno ordinario del curso político antes del verano, con un orden del día en el que destacan las dos modificaciones presupuestarias, mediante suplementos de crédito y mediante créditos extraordinarios y suplemento de crédito, respectivamente, en el Presupuesto de la Corporación para 2026, que constituyen la dotación financiera del plan 'Sevilla de Cien', del que informará el presidente Javier Fernández tras la finalización de la sesión plenaria.

Además, se abordarán las aprobaciones iniciales del Plan Provincial de Cooperación en Obras y Servicios 2026, del Programa de 'Vías Singulares', de la suscripción de convenios de colaboración con varios ayuntamientos menores de 10.000 habitantes para la prestación de asistencia técnica archivística, de la ampliación del Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2026 y de la Memoria de Ejecución del Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios del 'Plan Contigo'.

Por último, el Pleno asistirá a la toma de posesión como diputada provincial por el Grupo Socialista de Inmaculada Muñoz Carvajal, que se incorpora en sustitución de la ya parlamentaria andaluza Marta Alonso, y de la renuncia como diputada provincial por el Grupo Popular de Sandra González García.