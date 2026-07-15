El Pleno de Sevilla aborda la mezquita, los refugios climáticos, los túneles de la SE-40 y el 'nuevo' Paseo de la O

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Sevilla en foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, que se celebra este jueves, 16 de julio, en sesión ordinaria, aborda entre otros puntos el proceso de participación ciudadana en el controvertido proyecto de la mezquita en el Polígono Sur, la aprobación del convenio de colaboración con la Consejería de Fomento para la reordenación del Paseo Nuestra Señora de la O y su conexión con la calle Betis y la creación de una red de refugios climáticos en la ciudad.

La sesión plenaria, prevista para las 9,00 horas, comenzará con el acto de toma de posesión de Javier Navarro como concejal de Vox en el Ayuntamiento después de la marcha al Parlamento de Andalucía de la hasta entonces portavoz de esta formación, Cristina Peláez, como diputada autonómica, y con la modificación del acuerdo adoptado en sesión de 19 de septiembre de 2024 sobre denominación y competencias de las comisiones permanentes del Pleno.

Entre los puntos del orden del día, consultados por Europa Press, la aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias y la corrección técnica de los proyectos de gastos en el anexo de inversiones en el vigente presupuesto municipal, así como la aprobación de nominaciones de vía y espacios públicos en diversos distritos.

El Pleno debatirá sobre la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario correspondiente a las tarifas por la prestación de los servicios de la estación de autobuses del Prado de San Sebastián y se someterá a aprobación la adhesión del Ayuntamiento a la Red Europea de Ciudades de Salud Mental.

En el apartado de preguntas de los portavoces al alcalde, el PSOE formula una cuestión relativa a menores con diversidad funcional excluidos de los programas socioeducativos; Vox interpela a José Luis Sanz por el proceso de participación en torno a la construcción de la referida mezquita, después de que el tema de la licencia fuera retirado del orden del día de la comisión ejecutiva de Urbanismo la pasada semana, a instancias, precisamente, de esta formación.

Por su parte, Con Podemos-Izquierda Unida preguna sobre actuaciones previstas para impedir que el espacio de memoria democrática de la antigua comisaría de la Gavidia "sea convertido en elemento decorativo o comercial".

En el capítulo de mociones, el PP insta al Gobierno a la finalización de la SE-40 y la construcción de los túneles proyectados bajo el río Guadalquivir en detrimento del puente; el PSOE lleva una propuesta para garantizar un mantenimiento adecuado de las zonas verdes y los viarios de Jardines del Edén y Vox, una moción para aprobar un plan municipal de desregulación y simplificación administrativa.

La coalición de izquierdas pone sobre la mesa una propuesta relativa a la protección del centenar de familias residentes en las viviendas protegidas de la avenida Concejal Albeto Jiménez Becerril, número 27, y la incorporación del inmueble al parque público de vivienda (Emvisesa), así como una moción para el "blindaje" del servicio de emergencias 092.

Por último, en el bloque dedicado al turno ciudadano, se contempla una pregunta formulada por el AMPA La Jara del colegio público Pinaflores para la instalación de sombra.