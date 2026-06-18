El Pleno de Sevilla aprueba el 14 de abril y el 27 de mayo de 2027 como fiestas locales por la Feria y el Corpus

Imágenes de la Procesión del Corpus Christi en Sevilla. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, celebrado este jueves, 18 de mayo, en sesión ordinaria, ha aprobado la adopción de las fiestas locales de la ciudad para el año 2027.

Así, ha fijado el miércoles 14 de abril de 2027 como fiesta local con motivo de la Feria de Abril y el jueves 27 de mayo también como festividad con motivo del Corpus Christi.

Todo ello, conforme a lo dispuesto en el Decreto 84/2026 del 29 de abril por el que se determina el calendario de las fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2027, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 5 de mayo de 2026.

La propuesta ha sido emitida por el Servicio de Fiestas mayores, que contempla las normas de aplicación y requisitos formales. Ahora, la propuesta deberá formalizarse mediante el certificado del acuerdo plenario.