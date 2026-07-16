El Pleno de Sevilla aprueba instar al Gobierno a retomar los túneles de la SE-40 y el PSOE pide "mirar hacia delante"

Captura de pantalla del momento del Pleno en el que Muñoz le entrega a Sanz la propuesta del PSOE acerca de la SE-40 - EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, celebrado en sesión ordinaria este jueves, 16 de julio, ha aprobado instar al Gobierno de España a retomar los túneles de la ronda de circunvalación SE-40, tras la moción presentada por el PP, que ha contado con el respaldo de Vox, además del grupo proponente. El PSOE, que ha ofrecido un "gran acuerdo" al respecto para "cerrar definitivamente el anillo" y ha pedido "mirar hacia delante", ha votado en contra, mientras que Con Podemos-IU se ha abstenido en este punto del orden del día.

El portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, ha interpelado al concejal de la coalición de izquierdas al asegurar que traer esta moción al Pleno "no es hablar del 'Día de la Marmota', como ha referido, y sí lo es la propia circunvalación". "Nosotros siempre hemos sido defensores de los túneles, no tenemos duda en eso", ha añadido.

Bueno ha afeado al concejal socialista Francisco Páez que mostrara durante su intervención un mapa de colores en función de la ejecución de los distintos tramos de la SE-40, ya que "me recuerda a aquel otro mapa que presentó el Partido Socialista de la red completa de metro, que pensé que estábamos en París. Presentaron una línea, pero pintaban el metro entero", ha ironizado.

"Hay una cosa que sí sabemos seguro: ese puente se pintó porque alguien enterró los túneles, y fue un director general de Carreteras que hoy está imputado. Esa es la realidad de esta historia", ha abundado Bueno al respecto.

Por su parte, Ismael Sánchez ha criticado que se aborde este tema en el Pleno "solo por confrontar con el Gobierno". Por este motivo, "no participaremos en este circo político"; ello, sin olvidar que el coste estimado es de 2.100 millones de euros y "la complejidad técnica para su construcción en función de los estudios geotécnicos e hidráulicos realizados a posteriori sobre el terreno" esgrimida por el Ejecutivo en su día, como se recoge en la propia moción.

PARA EL PSOE, 'UNA VUELTA A LA CASILLA DE SALIDA'

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha propuesto impulsar un "gran acuerdo institucional" para acelerar la ejecución de la SE-40 y cerrar definitivamente su anillo, una infraestructura que considera esencial para mejorar la movilidad, reducir los atascos y favorecer el desarrollo económico de Sevilla y su área metropolitana.

Muñoz ha defendido que, una vez adoptada la solución técnica para el cruce del Guadalquivir y avanzados los correspondientes procedimientos administrativos, "todas las administraciones deben concentrar sus esfuerzos en agilizar la licitación y el comienzo de las obras", por lo que ha tendido su mano en este asunto.

"Sevilla lleva demasiado tiempo esperando la SE-40. Ahora debemos mirar hacia delante, aprovechar el camino recorrido y trabajar unidos para que las obras comiencen cuanto antes", ha afirmado. El portavoz socialista ha señalado que el debate sobre la infraestructura debe superar la confrontación partidista y situar en el centro los intereses de los ciudadanos que diariamente sufren los problemas de tráfico en sus desplazamientos por el área metropolitana.

"No se trata de discutir quién tuvo más o menos responsabilidad en el pasado, sino de asumir entre todos el compromiso de que no haya más retrasos. La prioridad debe ser cerrar el anillo y ofrecer una solución real a miles de personas que pierden cada día tiempo en los atascos", ha indicado.

Muñoz ha recordado que la SE-40 ha atravesado etapas de impulso y de paralización bajo gobiernos de distinto signo político, por lo que ha apelado a una responsabilidad compartida y a una colaboración leal entre administraciones. En este sentido, ha valorado los avances producidos durante los últimos años, tanto con la puesta en servicio de nuevos tramos como con la definición de la solución para el cruce del Guadalquivir.

Muñoz ha reconocido que pueden existir distintas opiniones sobre si la mejor solución era inicialmente un puente o un túnel, pero ha insistido en que el momento actual exige "pragmatismo, seguridad administrativa y voluntad política" para ejecutar la obra. "Cada grupo puede tener su posición sobre la alternativa que habría preferido, pero la decisión ya está tomada".

PROYECTO DEL PUENTE SOBRE EL GUADALQUIVIR

El proyecto del Gobierno recoge un estudio de tráfico para la glorieta sur de acceso a Coria del Río y la redacción de un estudio acústico que determine las zonas a proteger. De esta forma, se cerraría el arco sur de la SE-40, comunicando importantes ejes viarios como las autovías A-4, A-92, A-376, A-8058 y A-49. La iniciativa contempla un viaducto de aproximadamente cinco kilómetros y una inversión estimada de 688 millones de euros, además de haber superado la fase de información pública.

La actuación del Ministerio contempla la construcción de un viaducto sobre el Guadalquivir, de aproximadamente 3,5 km de longitud. El tramo atirantado, de 726 m de longitud, tiene un vano central de 366 metros de luz y las pilas fuera del cauce, y para realizar el cálculo que permita el paso de los barcos, se ha licitado un contrato por 4,5 millones de euros (IVA incluido), a través de Ineco.

"El diseño del famoso puente, a todas luces, es un proyecto de mayor dificultad que los túneles inicialmente programados, como ha quedado demostrado ante la falta de avances en el diseño de la infraestructura en cuestión", destaca el texto de la moción.