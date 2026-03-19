El Pleno de Sevilla aprueba la moción del PP para actuar con urgencia sobre las autovías que comunican con la ciudad

Archivo - El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla y portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, en un Pleno, en foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, celebrado este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado de forma unánime la moción presentada por el PP en la que solicitaba una "urgente actuación" sobre la red de autovías que comunican con la ciudad. Para el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, que ha defendido la propuesta, Sevilla es un "nodo estratégico" para la movilidad, la actividad económica y la logística de toda Andalucía. Con todo, tanto el PSOE como Con Podemos e IU han criticado el "oportunismo político", en puertas de las elecciones autonómicas, y el "enésimo intento de buscar confrontación con el Gobierno de España".

"Sevilla ha sufrido una evidente falta de inversión y planificación en materia de infraestructuras viarias por parte del Gobierno de España, lo que ha provocado un retraso significativo en proyectos clave para la movilidad de la ciudad y su área metropolitana", destaca el texto de la moción.

El Partido Popular ha señalado al respecto que uno de los ejemplos "más evidentes" es la situación de la SE-40, una infraestructura estratégica concebida como segunda circunvalación de Sevilla y "cuyo desarrollo acumula años de retrasos, paralizaciones y cambios de planificación". En este sentido, la falta de ejecución de tramos fundamentales, especialmente en el paso del río Guadalquivir, "impide que esta vía cumpla su función de desviar tráfico pesado y aliviar la presión sobre la actual circunvalación".

Esta situación, a juicio de este Grupo municipal, provoca que la SE-30 continúe soportando una intensidad media diaria superior a los 120.000 vehículos en algunos tramos, "convirtiéndose en una de las rondas urbanas más congestionadas de España y generando retenciones frecuentes que afectan a miles de ciudadanos cada día".

Asimismo, la propuesta comprende la reclamación al Ministerio de una plan urgente de mejora y ampliación de la SE-30, que permita reducir la congestión y mejorar la seguridad vial. Asimismo, se quiere instar al Gobierno Central y a la Junta a ejecutar las actuaciones prioritarias en las principales autovías de acceso a Sevilla, como son la autovía A-4, la autovía A-49 y la autovía A92.

Así, para el edil de la coalición de izquierdas, Ismael Sánchez, se trata de una "moción de manual, que ya conocemos bien: cogen un problema, lo exageran, lo descontextualizan y lo utilizan contra armas arrojadizas, contra el Gobierno central".

"Nadie va a negar los retrasos en la SE40 ni las dificultades de la SE30 que han descrito en la exposición de motivo, lo que sí cuestionamos es su interés real en solucionarlo. Se les ha olvidado, por lo que sea, todas las carreteras que dependían de la Junta de Andalucía, gobernada por su propio partido", ha añadido el concejal de IU.

De su lado, para el concejal del PSOE Francisco Páez es una propuesta que positiva para la ciudad de Sevilla. "Pero es cierto que, una vez más, tiene ese tufo de confrontación", al tiempo que ha reprochado que la consejera de Fomento, Rocío Díaz, "sacara pecho con el Metro después de casi tres años por la excavación de los primeros 120 metros de túnel".

SITUACIÓN DEL PUENTE DEL CENTENARIO

"Caso aparte es la situación del Puente del Centenario, que a pesar de ser una infraestructura fundamental para la movilidad metropolitana y de la propia ciudad, las obras presentan un atraso de más cinco años y un sobrecoste de más de 50 millones de euros de lo inicialmente presupuestado, siendo un claro ejemplo de la falta de compromiso del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con la ciudad y su área metropolitana".

Además, el puente desempeña un "papel esencial" para el acceso a infraestructuras estratégicas para la economía sevillana como el Puerto de Sevilla, así como para la conexión con zonas industriales y logísticas del área metropolitana, "con el perjuicio tan importante que esta situación de retraso supone para el desarrollo de la economía de la ciudad".