Pleno de Sevilla aprueba su nuevo reglamento de organización con más control sobre el gobierno y participación ciudadana

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado inicialmente con el apoyo de todos los grupos, exceptuando al PP, que se ha abstenido, el nuevo reglamento orgánico de organización y funcionamiento de las propias sesiones plenarias, con el que se aumenta el control sobre el gobierno, se refuerza el turno ciudadano y las comisiones delegadas, que aumentan su papel, se vuelven públicas.

La presidenta del Pleno y concejal delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño (PSOE), ha explicado que este reglamento no se aborda desde 1996, tras lo que en 2015 se aprobó por unanimidad cambiarlo. "Hemos traído a este pleno la gran mayoría del consenso alcanzado", recalca Castreño, que subraya que "hoy es el día de la modernización, de otra modernización más en este ayuntamiento, algo que hacía mucha falta".

Entre esas modificaciones propuestas, se encuentra que se mantiene una sola sesión en una jornada pero se modifica la estructura, mientras que los portavoces de los grupos podrán realizar una pregunta directa al alcalde y debatir con él, un formato similar a las sesiones de control a la presidencia de la Junta de Andalucía en el Parlamento.

Se mantendrán dos mociones de los grupos pero una de ellas será debatida en comisión y en el Pleno sólo habrá votación y explicación de voto de un minuto cada uno, mientras que la otra moción se mantiene como hasta ahora. Además, en cada sesión se podrá debatir una propuesta que venga de una Junta Municipal de Distrito (JMD), pudiendo el proponente incluso presentarla ante el Pleno con carácter previo al debate.

También, se refuerza el turno ciudadano al final del debate para las entidades, las cuales podrán realizar una intervención ante el Pleno en un expediente en el que figuren como interesadas. Las comisiones delegadas serán públicas, reforzando su papel en el debate y fijación de posiciones, y se crea una comisión específica de control y fiscalización al gobierno de carácter pública y mensual con preguntas directas orales a los delegados.

Por último, se favorece el acceso a la información y la modernización de la administración regulando el acceso telemático o la obligatoriedad de difusión a través de la página web, a la par que se regula la posibilidad del voto telemático en bajas de maternidad o paternidad o enfermedades de larga duración para evitar que un grupo pierda un voto como hasta ahora.

"PARTICIPACIÓN, DEMOCRACIA Y CONTROL AL GOBIERNO"

El alcalde, el socialista Juan Espadas, valora que se haya aprobado y critica que el PP, con la abstención, vuelva a hacer "lo mismo que cuando gobernaba, ya que no está de acuerdo con que el Pleno sea más abierto y transparente, donde la oposición controle más al gobierno". "Está muy bien que un gobierno en minoría asuma que ha llegado el momento de la participación, democracia y control al gobierno", sentencia.

De su lado, el portavoz del PP, Beltrán Pérez, ha destacado sus propuestas para mayor participación, pero asegura que no se puede aprobar el reglamento al reducir las propuestas al pleno, al limitar a tres al año las propuestas de las asociaciones o al no recoger la reprobación de concejales por incumplimientos plenarios. "Este reglamentos será puro papel mojado si la actitud del gobierno sigue siendo de falta de respeto al pleno al no ejecutar las mociones", recalca.

El portavoz de Cs, Javier Millán, se ha mostrado "satisfecho" por los resultados obtenidos, con "aportaciones importantes", destacando el refuerzo a los mecanismos de control sobre el gobierno y el aporte de "más transparencia", con "una mayor implicación de las entidades como no se había hecho hasta ahora". "El Pleno será más dinámico y participativo", concluye.

La portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano, señala que se puede calificar de "histórico" el cambio ante una sociedad que pide "nuevas formas de comunicarse con la Administración y más transparencia y participación". Así, indica que le hubiera gustado que se hubiera introducido más participación por nuevos canales, pese a lo que sí valora que se ve la "impronta" de su formación en el reglamento, en el que se introducen avances para un Pleno "más cercano y participativo".

El portavoz de IU, Daniel González Rojas, aunque considera que ha faltado diálogo en los últimos meses y que el documento recoge algunas "limitaciones absurdas", entiende que el nuevo reglamento contempla avances en "transparencia, participación y en rendición de cuentas", poniendo en valor las enmiendas aceptadas de su formación que "mejoran el texto". Además, ha advertido de que tiene la sensación de que al PSOE no le interesaba que saliera adelante y ha querido "forzar la máquina".