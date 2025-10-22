El Pleno de Sevilla aprueba solicitar a la Junta el cambio de uso de los suelos de Las Razas

Vista aérea de los terrenos afectados en esa modificación puntual del PGOU, en la avenida de Las Razas. - GERENCIA DE URBANISMO

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha acordado este miércoles solicitar a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, la aprobación definitiva de la modificación puntual 55 del texto refundido del PGOU, en el ámbito del suelo urbano no consolidado del sector ARI-DBP-08 'Avenida de Las Razas'.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha defendido la propuesta para que esos terrenos se integren en la ciudad, fruto de "tres años de trabajo", tras la aprobación inicial el pasado 29 de septiembre de 2022. "Hoy traemos la aprobación definitiva mejorando lo que había sobre la mesa".

De la Rosa ha destacado al respecto que ahora "habrá más zonas peatonales, jardines en la calle tarfia, se reduce la altura de los edificios y no se eliminan aparcamientos públicos", sin olvidar "los 2,5 millones de euros en equipamientos por parte del Puerto". "La modificación del PGOU, por tanto, es para un cambio de uso de los terrenos".

La portavoz adjunta de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, ha señalado que "no se ha tenido en cuenta la opinión de los vecinos" y ha afirmado que el Gobierno local, la Junta y la Autoridad Portuaria "se entienden perfectamente para darles la espalda". En este sentido, "han cedido competencias para que sean ellos --en alusión a la Consejería de Fomento-- quienes lo aprueben".

En esa línea se ha manifestado el concejal socialista, Francisco Páez, que ha destacado que "no estamos en contra del desarrollo urbanístico. A favor sí, pero con el necesario consenso con los vecinos".

UN NUEVO BARRIO EN LOS SUELOS DEL PUERTO

La modificación puntual del PGOU que tramita la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla a instancias de la Autoridad Portuaria de Sevilla para cambiar el uso de los suelos situados en el lado oriental de la Avenida de las Razas, afecta a 165.000 m2 de superficie, con la intención de generar una nueva área residencial en este lado de la ciudad.

La aprobación provisional del documento por el Pleno del Ayuntamiento tuvo lugar el pasado 20 de febrero. En este sentido, el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo aprobó proponer que en sesión plenaria se debatiera, como así ha sido, instar a dicha Consejería la aprobación definitiva del mismo.

Se trata del trámite decisivo para materializar este cambio de uso, indispensable para la materialización de este proyecto impulsado por el Puerto de Sevilla.

En detalle, esta modificación del PGOU plantea la sustitución del Uso Global de Actividades Productivas por el de Residencial, pasándose de una edificabilidad prevista para Actividades Productivas de 137.529 m2 techo a otra de 98.000 m2 techo para Uso Global Residencial, de los cuales 16.000 m2 serán para uso terciario. Este cambio supone, en consecuencia, una rebaja sustancial de la edificabilidad de un 30 por ciento. De acuerdo a estos parámetros, este ámbito podrá albergar hasta 700 viviendas, de las cuales 226 serán de protección oficial.

El nuevo barrio a conformar contará además con zonas verdes, equipamientos públicos y espacios para servicios avanzados. En este sentido, el documento de modificación del PGOU elaborado recoge unas reservas de suelo para dotaciones, del orden de 58.087 m2 destinados a Sistema General de Espacios Libres y 32.800m2 para Dotaciones Locales. La propuesta incluye también la recuperación de los edificios de las antiguas naves de la Exposición Iberoamericana de 1929.