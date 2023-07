El Pleno de Sevilla debate el déficit de policías nacionales, el recurso a los pisos turísticos y el futuro de Tablada

SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla (9,30 horas) aborda este jueves el debate de la falta de policías nacionales en la capital andaluza, el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra la regulación de los pisos turísticos en la ciudad y el futuro de la Dehesa de Tablada una vez que el alcalde, el 'popular' José Luis Sanz, ha expresado la posibilidad de que en esta bolsa de suelo, además de un "gran parque metropolitano", haya usos residenciales.

El grupo municipal del Partido Popular (PP) propondrá que se inste a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, a la Delegación del Gobierno en Andalucía y al Ministerio de Interior a "cubrir, con carácter urgente, el déficit de agentes de la Policía Nacional adscritos a las comisarías de Sevilla".

"Sevilla no cumple con la ratio de dos agentes por cada 1.000 habitantes y los agentes destinados no cuentan con los medios suficientes ni están debidamente equipados, careciendo de medios de protección", fruto, esgrimen los 'populares', de "más de ocho años de dejadez y nefasta gestión del anterior equipo de gobierno que, en ningún momento, fue capaz de reclamar al Ministerio esta demanda histórica y justa".

Los cortes de luz volverán a ser objeto de debate en el Pleno, ya que el PP eleva al plenario la constitución de una mesa de trabajo formada por el Ayuntamiento, la Junta, la Delegación del Gobierno, afectados y la compañía eléctrica para el "seguimiento y control de los cortes de luz y la insuficiencia eléctrica en los barrios afectados". Se plantea establecer una periodicidad de las reuniones.

Por parte del grupo municipal socialista, se pedirá el apoyo de los concejales para "volver a instar a la Junta de Andalucía al desistimiento del recurso contencioso-administrativo interpuesto el pasado mes de septiembre ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía" contra la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) por la que se regulaban los pisos turísticos de manera que éstos se asemejaban a cualquier establecimiento hotelero, teniendo pues que cumplir los mismos requisitos.

"Durante la campaña y tras su elección, el alcalde ha expresado que Sevilla tiene un problema que resolver, ya que considera que en el Casco Histórico más importante de Europa no cabe ni un apartamento turístico más", argumenta el PSOE en su escrito al Pleno, en el que recuerda, además, que el mismo Pleno ya solicitó, "con el voto en contra del PP y de Vox, la retirada del recurso". "Hasta el día de hoy, no tenemos conocimiento de que la Junta haya respondido al requerimiento". El PSOE afea a Sanz que hiciera "culpable" de la situación al anterior primer edil por el número de licencias otorgadas, "no sabemos si consecuencia de la ignorancia o el cinismo", ya que "la licencia la otorga la Junta".

En materia urbanística, el PSOE propondrá que el Pleno rechace la modificación de la reordenación de Santa Justa para "no comprometer la viabilidad de los espacios verdes y equipamientos previamente comunicados a los vecinos". "Sevilla no se puede permitir el lujo de modificar el PGOU posponiendo en años la ordenación, remodelación y mejora de una de las principales puertas de la ciudad por intereses cuyo origen se deberían conocer y que, sin duda, parecen basados en el aumento de la edificabilidad lucrativa", alerta.

Sobre el futuro de la Dehesa de Tablada, coinciden el PSOE y la confluencia Podemos-IU. En el caso de los socialistas, éstos quieren que se "declare una vez más la voluntad de que los suelos sean públicos, con usos compatibles con su clasificación de suelo no urbanizable"; se pide crear una comisión no permanente del Pleno con participación ciudadana y de otros municipios afectados para "determinar los usos dotaciones concretos" y se reclama "manifestar el compromiso de que la Dehesa forme parte en su totalidad del corredor verde metropolitano".

Por su parte, Podemos-IU quiere que se inste al equipo de gobierno a "no facilitar la construcción de vivienda alguna en estos terrenos"; "mostrar el parecer favorable del Pleno para que Tablada albergue un parque metropolitano, creando un espacio renaturalizado" e instar al gobierno local a "reunirse con la Mesa de Tablada", compuesta por 37 organizaciones. Las propuestas de Podemos-IU concluyen con la petición de ampliar el horario de apertura de las actuales piscinas municipales con fines recreativos para "adaptarse" a las altas temperaturas que se registran y elaborar un plan estratégico de piscinas recreativas para "aumentar" la actual oferta, contemplando como posible ubicación los parques urbanos y metropolitanos así como la dársena del Guadalquivir.

Por último, Vox defenderá la ejecución de un plan de limpieza tanto del agua como del fondo del estanque del Parque de los Príncipes, "valorando la posibilidad del dragado del mismo y volver a llenarlo con agua limpia, teniendo en cuenta la actual situación de las reservas de agua". Asimismo, sugiere que se elabore un protocolo de mantenimiento y limpieza en el que se determine la "frecuencia de inspección y limpieza que sea necesaria" para que el estanque "no vuelva a presentar el aspecto de excesiva suciedad" que tiene ahora.

En esta misma línea, presentará una propuesta para elaborar un "plan de choque para la limpieza, desbroce, adecentamiento y restauración de vegetación, arbolado e instalaciones" de toda la dársena del río, instando a las administraciones competentes a firmar convenios para que ellas realicen las tareas en los aquellos tramos que sean de su competencia.