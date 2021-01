El pleno de Sevilla insta a la Junta a reforzar el personal sanitario para "agilizar" las vacunaciones por Covid

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves la moción presentada por el grupo municipal de Adelante por la que se insta a la Junta de Andalucía a que refuerce el personal sanitario con el objetivo de "agilizar" las vacunaciones frente a la Covid, "cumplir así con el calendario establecido y mantener la atención primaria".

En este sentido, con el apoyo de PSOE y Adelante, las abstenciones de PP y Cs y el voto negativo de Vox ha salido aprobado el primero de los cuatro puntos en los que se ha dividido la propuesta. Asimismo, se ha instado al Gobierno andaluz a que "haga pública" la planificación para administrar la vacuna y las cifras pormenorizadas hasta la fecha, "como han hecho otras comunidades autónomas".

Sin embargo, el punto en el que el grupo municipal de Adelante no ha conseguido recabar el apoyo suficiente ha sido el de la petición a la Junta para que dedique la "totalidad de los fondos Covid" transferidos a las comunidades autónomas a los servicios públicos. La votación terminó en empate y al no estar presente el alcalde, en ese momento, su voto de calidad no pudo cambiar el resultado final.

Una moción que ha servido para traer al terreno local el debate autonómico, puesto que las políticas andaluzas en materia de vacunación, como la decisión de reservar un 20 por ciento de las vacunas en previsión de que hubiera problemas de abastecimiento por parte de las farmacéuticas o las cifras de vacunas puestas hasta la fecha, han sido objeto de disputa entre las distintas formaciones. Asimismo se han sucedido reproches entre el grupo municipal de Adelante y el resto de la oposición en torno al calificativo fascista.

PLAN INTEGRAL EN SU EMINENCIA

El pleno también ha aprobado una moción de Adelante para combatir la venta ambulante ilegal en Su Eminencia, en concreto en la avenida Ingeniero La Cierva, mediante el desarrollo de medidas que contribuyan a paliar las desigualdades económicas en esta zona.

Adelante ha destacado que la situación prácticamente en ese entorno es "incontrolable" desde hace varios años, lo que ha ocasionado diferentes problemas al comercio tradicional y al vecindario, por lo que ha pedido "atajar ese fenómeno" con un plan integral "más allá de las actuaciones policiales y de limpieza puntuales".

La moción, que ha contado con el respaldo de todos los grupos municipales y la abstención de Vox, busca, además, evitar la doble fila en esta vía y la competencia desleal con los comercios, posibilitar que los peatones puedan transitar por las aceras con comodidad y conseguir un tráfico de vehículos fluido.

Para ello, Adelante ha reclamado un diagnóstico por parte del Área de Bienestar Social de la situación socioeconómica de las personas que ejercen la venta ambulante ilegal y su "derivación a los Servicios Sociales Comunitarios", así como favorecer el acceso a la regulación de la venta ambulante.

"No es una varita mágica, pero guiará a la raíz del problema: las desigualdades en esta zona", ha afirmado la portavoz de Adelante, Susana Serrano.

Por su parte, el delegado del ramo, Juan Manuel Flores, ha señalado que se está actuando allí con Lipasam "no solo con planes puntuales" y ha subrayado que se trata de un problema "complejo" que hace necesario que se trabaje con familias y con movimientos asociativos. "El problema se ha distorsionado porque acuden vendedores de otras zonas e incluso de municipios cercanos, de modo que se ha disparado su magnitud".