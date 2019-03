Pleno de Sevilla prueba préstamos para iniciar la primera fase de construcción de vivienda, 13 millones para 3 proyectos

Publicado 29/03/2019 13:53:24 CET

Luz verde a la modificación presupuestaria de 800.000 euros para la intervención que peatonalizará Mateos Gago

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado, con el apoyo de PSOE, PP y Cs y el voto contrario de Participa e IU, autorizar la formalización de diversos préstamos hipotecarios para la financiación de la primera fase de construcción de viviendas protegidas dentro del nuevo

Plan Municipal de Vivienda, Suelo y Rehabilitación de Sevilla 2018-2023, que incluye tres proyectos en otras tantas zonas de la ciudad con una

inversión conjunta de 13 millones de euros.

La primera de las actuaciones corresponde a tres viviendas protegidas en régimen de alquiler en la calle Sol, en el Distrito Casco Antiguo, una de las cuales será una vivienda en planta baja --dos dormitorios y 56 metros cuadrados- y dos del tipo dúplex en la primera y segunda

planta --con tres dormitorios y 76 y 73 metros cuadrados, respectivamente--. Serán para familias con unos ingresos de hasta 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). El precio de alquiler será de entre los 284 y 389 euros mensuales y la inversión municipal para este proyecto es de 250.000 euros.

El segundo supone rehabilitar un edificio en mal estado en la confluencia de las calles García Ramos y Mendoza Ríos en el barrio de San Vicente, en el Casco Antiguo, para dar lugar a 50 plazas de alojamiento en 'coliving', que prioriza la convivencia entre personas mayores y jóvenes y el personal universitario. Incluye zonas de uso comunitario como bibliotecas, salas de estudio y de informática, etcétera. El precio mensual estimado estará entre 98 y 145 euros y la inversión ascenderá a 1.247.000 euros.

Por último, el tercero de los proyectos es la construcción de 83 viviendas protegidas en régimen de venta, con un precio limitado, en

Cisneo Alto, en el Distrito Macarena. Contempla 40 viviendas de tres

dormitorios, 36 de cuatro dormitorios y siete de dos dormitorios, además de seis locales comerciales, plazas de aparcamiento, trasteros, un local de ocio comunitario, patio ajardinado y azoteas verdes. El precio de venta es de entre 99.000 y 144.000 euros y la inversión requerida alcanza los 11.606.655 euros.

En este marco, la concejal delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño (PSOE), ha puesto en valor la relevancia de estas iniciativas que tienen "como guía fundamental el nuevo plan de vivienda, donde el 60 por ciento será para alquiler".

Sin embargo, se ha rechazado la propuesta de Participa de que las viviendas de Cisneo sean principalmente para alquiler, con la premisa de que Emvisesa necesita esos fondos para poder financiar otras iniciativas, como las de cohabitabilidad, "un nuevo modo de entender la habitabilidad y de resolver problemas que existen", según Castreño, y teniendo en cuenta que "hay 5.500 demandantes que quieren comprar", aunque el Ayuntamiento apuesta por ir modificando esa cultura hacia el alquiler.

De su lado, la concejal de Participa Cristina Honorato asegura que el plan de la vivienda "no arregla la grave problemática habitacional" y considera "una barbaridad" que no se destinen a alquiler las 83 viviendas de Cisneo, insistiendo en que es necesaria la ampliación del parque público. "Más del 90 por ciento de los demandantes no pueden comprar la vivienda por sus circunstancias económicas", insiste, subrayando que en otros países de Europa se prima el alquiler y se cuenta con un mayor parque social.

El portavoz de IU, Daniel González Rojas, afirma que el plan de vivienda sólo contempla un cuatro por ciento de viviendas en alquiler a corto plazo y un 45 por ciento a largo plazo y considera que el plan "no es realista". "Castreño dice que la gente quiere comprar, pero si preguntáramos en un comedor escolar qué quieren comer nunca se pondría verduras. La realidad es que la media de los demandantes no llega a una renta mensual de 800 euros, pues diga cómo se van a hipotecar para comprar una vivienda", recalca, advirtiendo de que "el coliving y el cohousing es neolenguaje porque es no tener donde caerse muerto de toda la vida y tener que compartir piso", ya que "si las personas mayores tuvieran servicios adecuados no estarían solos".

LUZ VERDE AL HOTEL EN SAN AGUSTÍN Y AL CAMBIO DE PERSÁN

Por otra parte, se ha dado luz verde definitiva al Plan Especial de

Protección del 'Convento de San Agustín' promovido por la entidad adjudicataria de los derechos de superficie de ese bien de interés cultural (BIC), para su restauración y uso como hotel mediante obras de nueva planta.

Igualmente, el Pleno ha aprobado de nuevo la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ARI-DCA-05 'Colegio San José de Palmete' y SUS-DCA-01 'Palmete' para ampliar las instalaciones de Persán en una parcela anexa, donde hay un centro social que la empresa trasladará a La Negrilla, y ha aprobado el convenio con Metrovacesa para desarrollar los suelos por fases, con una inversión total de 200 millones. Los grupos han tenido que volver a analizar este asunto porque un informe de la Junta de Andalucía aumentaba la compensación de suelo dotacional en 600 metros cuadrados.

También, se ha acordado definitivamente las modificaciones puntuales del Catálogo del Sector 1 'San Gil-Alameda' y del texto refundido del PGOU sobre el cambio de calificación de una parcela en el Centro Comercial Nervión Plaza, con lo que "la plaza pública pasa a ser un espacio libre de uso público que dependerá del Ayuntamiento, por lo que las actividades que se desarrollen ahí tendrán que tener autorizaciones municipales, además de evitar que pudiera construirse en ese espacio", explica el concejal de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz (PSOE).

ACTUACIÓN EN MATEOS GAGO

Asimismo, ha salido adelante en la sesión plenaria de este viernes, con el apoyo del PSOE, el voto en contra de Participa e IU y la abstención de PP y Cs, la modificación definitiva del presupuesto de 2018 de la Gerencia de Urbanismo para destinar unos 800.000 euros a la actuación qeu conllevará la peatonalización de la calle Mateos Gago.

En este sentido, Rojas se ha mostrado de acuerdo con la peatonalización pero en contra del origen de los fondos que cambian de destino, aunque "el Ayuntamiento alegue que es porque no se va a gastar el dinero". "Se saca del programa de accesibilidad en colegios, 250.000 euros, el cien por cien de lo presupuestado; el cien por cien de la partida para aparcamientos de bicicletas en la vía pública; del programa de accesibilidad universal y 370.000 euros de actuaciones en barrios, 20 por ciento de lo presupuestado", añade.

Al respecto, Muñoz deja claro que estos proyectos "no se abandonan", sino que se encuentran "menos maduros para imputarles el gasto correspondiente" que el de Mateos Gago y recuerda que esta actuación de peatonalización no cuenta con una partida concreta al no haber sido aprobado el presupuesto de 2019, algo que achaca a los otros partidos.

Ante ello, Serrano responde que es importante peatonalizar Mateos Gago, pero "los otros proyectos lo son más y esas iniciativas no han madurado por voluntad política". De su lado, el portavoz de CS, Francisco Moraga, critica que el gobierno local acuse a la oposición de las iniciativas que el Ayuntamiento no ejecuta y pide que prorrogue el presupuesto y realice modificaciones como ésta de Mateos Gago. "Toda la modificación que sea por el bien de la ciudad estoy seguro que saldrá adelante", concluye.