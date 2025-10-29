Podemos apoya a los trabajadores de Alestis Sevilla y pide a Junta y Gobierno que "intervengan" ante la "precarización"

La portavoz de Podemos Sevilla, Susana Hornillo, y el parlamentario Juan Antonio Delgado, mantienen un encuentro con los representantes de CCOO en el Comité de Empresa de Alestis San Pablo de Sevilla - PODEMOS SEVILLA

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha mostrado su apoyo este miércoles a las reivindicaciones de los trabajadores de la planta sevillana del grupo Aciturri. Desde la formación política piden a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que "intervengan" ante lo que califican como un modelo "que arriesga el potencial industrial de Sevilla a costa de precarizar empleo".

Según una nota de prensa remitida por el partido, la portavoz de Podemos Sevilla, Susana Hornillo, y el parlamentario Juan Antonio Delgado, han mantenido un encuentro con los representantes de CCOO en el Comité de Empresa de Alestis San Pablo para conocer sus reivindicaciones ante la dirección de la empresa.

Por su parte, Comisiones Obreras ha indicado "incumplimientos" en los acuerdos acordados con el comité de empresa. Entre sus reclamaciones, han pedido el restablecimiento del diálogo social y la participación de la representación legal de las personas trabajadoras; la regularización de categorías y horarios; una revalorización salarial en caso de que se cumplan objetivos tras años de pluses congelados; y que el nuevo socio accionarial mayoritario, la empresa belga Sonaca Group, actúe como mediador para un buen clima laboral y relacione su inversión con derechos laborales.

En esta línea, los dirigentes de Podemos han solicitado a los gobiernos central y autonómico medidas para garantizar que el sector "no sólo se sostenga sobre cifras de facturación, sino también en la generación de empleo de calidad y respeto a su capital humano". "El éxito industrial de Sevilla al que aspiramos no puede descansar sobre el deterioro sistemático de los derechos de sus trabajadores", ha declarado Hornillo.

Asimismo, Delgado ha advertido que "no se puede aceptar que una empresa que recibe importante apoyo público y desempeña un papel de proveedor clave en la cadena aeronáutica expulse el diálogo y la negociación con su plantilla como si se tratara de algo prescindible". En este sentido, ambos representantes han interpelado a la dirección de Aciturri y Sonaca para que "cumplan su palabra, restauren el respeto al Comité de Empresa y garanticen empleo de calidad".

Finalmente, Delgado ha anunciado que Podemos Andalucía llevará al Parlamento iniciativas encaminadas a que tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio de Industria supervisen las inversiones industriales, las condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos en empresas clave como Alestis. Además, el diputado autonómico ha abogado por la creación de un órgano de seguimiento de los derechos laborales en grandes inversiones industriales.