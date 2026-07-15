Podemos exige vigilancia inmediata ante los cebos con veneno aparecidos en parques infantiles de Sevilla Este

Muestra de uno de los cebos colocados en los parques infantiles de Sevilla Este. - PODEMOS SEVILLA

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha instado este miércoles al gobierno municipal a destinar patrullas de Policía Local y videovigilancia "de manera inmediata" ante la "grave amenaza" para la salud pública que se está viviendo en Sevilla Este tras la aparición de cebos envenenados con forma de chucherías y bombones en parques infantiles de Sevilla Este.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, estas trampas han vuelto a aparecer en las zonas de esparcimiento situadas entre las calles Manuel Olivencia y Faustino Gutiérrez a pesar de que permanecen cerrados desde la pasada semana por los mismos hechos.

En esta línea, la edil ha afirmado que esta reiteración de los hechos "agrava una situación que ya se ha cobrado la vida de varios perros y que mantiene a las familias en alerta constante", a la vez que ha considerado "claramente insuficiente" el cierre de las instalaciones, ya que los restos tóxicos "siguen apareciendo al alcance de cualquier niño que introduzca la mano a través del vallado".

Asimismo, ha sostenido que ante las llamadas reiteradas de los vecinos alertando de los nuevos hallazgos, la respuesta de la Policía Local ha alegado una "absoluta falta de personal para poder establecer la vigilancia de 24 horas que sería necesaria en el entorno". "Una justificación inasumible que refleja el modelo de ciudad de dos velocidades que está consolidando el actual equipo de gobierno del Partido Popular", ha afeado Hornillo.

Por ello, la formación ha reclamado que se destinen de inmediato patrullas de Policía Local para controlar la zona afectada, que se instalen cámaras de videovigilancia y se proceda a la reapertura y normalización de los espacios de esparcimiento afectados.

De igual manera, Hornillo ha señalado que el derecho a disfrutar de los espacios públicos "sin riesgo de muerte para las mascotas o de intoxicación para los menores" debe estar garantizado "en todos los códigos postales de Sevilla".